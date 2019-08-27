Финские парфюмеры создали аромат из пота. Как выглядит флакон

В Финляндии изобрели необычные духи — в парфюм добавили капли пота всех сотрудников одной из частных компаний и традиционные ингредиенты, сообщает FlashNord .

Идею придумали в рамках реализации рекрутинговой кампании.

По задумке авторов, понравившимся сотрудникам агентства соискателям подарят флакон парфюма в знак приглашения на собеседование, пишет «Росбалт».

Духи получили название Creative Essence (в переводе — творческая сущность).

А вот так выглядит флакон парфюма.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула Галина Ангелюк мечтает стать основательницей собственного парфюмерного дома. В октябре 2018 года она открыла парфюмерный будуар Boudoir de Parfums GaPierre и теперь делает индивидуальные духи на заказ, проводит мастер-классы и создает линейку нишевых ароматов.