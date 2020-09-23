Финские собаки по запаху определяют зараженных коронавирусом

В эксперименте будут задействованы 16 собак, сообщает «Интерфакс».
Пассажиров будут просить провести салфеткой по коже, после чего эту салфетку будут нюхать специально обученные собаки. Если пес распознает вирус, пассажиру придется пройти на медицинскую проверку.
Прошедшие специальные тренировки служебные собаки способны распознать запах, типичный для заболевших COVID-19, практически со 100% точностью. Какой породы собаки задействованы в проекте — не уточняется.
Ранее финские ученые пришли к выводу, что собаки способны при помощи обоняния определять больных коронавирусом.