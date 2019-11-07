Немного информации по истории вопроса. В далеком 2006 году руководитель АН «Дом» г-н Малков вытянул свой счастливый билет в жизненной лотерее. Состоялось судьбоносное знакомство с Андреем Джемсовичем Слободяном, который в то время активно занялся созданием элитного поселка в пригороде Барнаула, рядом с селом Фирсово.

Партнеры ударили по рукам, началось сотрудничество: А. Д. Слободян создавал качественный продукт в виде земельных участков с инфраструктурой, подготовленных под строительство индивидуальных жилых домов, а г-н Малков и возглавляемое им АН «Дом» взвалили на себя непосильную ношу по организации продаж этих участков (за немаленькое, кстати говоря, вознаграждение). Продвижение продукта — создание интернет-сайта, публикации в СМИ, реклама на радио и ТВ — все эти шаги выполнялись г-ном Малковым и АН «Дом» от имени и по поручению А. Д. Слободяна. И, безусловно, за его же счет. Эти суммы оплачивались дополнительно к комиссионному вознаграждению за продажу участков. Соответственно, появившееся наименование районов малоэтажной застройки — Фирсова Слобода — продукт, созданный по заказу и на деньги А. Д. Слободяна, АН «Дом» выполняло данную работу за вознаграждение.

В 2017 году в отношениях партнеров наметился разлад. Все меньше продавалось участков в районе четвертой очереди строительства (вернее, продажи совсем встали), и все больший объем в продажах АН «Дом» стали занимать участки и дома вторичного рынка в уже построенных А. Д. Слободяном районах. Попытки Слободяна простимулировать г-на Малкова на увеличение объемов продаж «первички» к успеху не привели, поэтому было принято решение о смене партнера по продажам и изменению модели продаж земельных участков.

С этой целью в апреле 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве с вновь созданным ООО «Фирсова Слобода», которое является не агентством недвижимости, а подразделением по продажам земельных участков в микрорайонах, которые продолжает строить А. Д. Слободян.

На протяжении 2018 года А. Д. Слободян и ООО «Фирсова Слобода» предпринимали попытки по досудебному урегулированию спора о принадлежности бренда «Фирсова Слобода». Выполнив часть требований, г-н Малков продолжал использовать спорное словосочетание для того, чтобы АН «Дом» по-прежнему продолжали ассоциировать с успешным застройщиком.

И весной 2019 года началось разбирательство в Арбитражном суде Алтайского края. Суд первой инстанции принял сторону истца (ООО «Фирсова Слобода») и в своем решении запретил ответчику (АН «Дом») использовать наименование «Фирсова Слобода» на сайте АН «Дом» и на других интернет-ресурсах (дело № А03−3691/2019, решение от 29 мая 2019 года).

АН «Дом» предприняло ответные шаги: обжаловано решение суда первой инстанции в апелляции, подана жалоба в Алтайское УФАС, и возражения в Роспатент против предоставления охраны товарному знаку «Фирсова Слобода».

По состоянию на конец октября ситуация такова.

Продолжается рассмотрение апелляционной жалобы АН «Дом» в Седьмом арбитражном апелляционном суде ( г. Томск). Очередное заседание назначено на 18 ноября.

г. Томск). Очередное заседание назначено на 18 ноября. Решение УФАС , принятое 16 сентября 2018 года , может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия. ООО «Фирсова Слобода» своим правом воспользуется , безусловно.

принятое 16 сентября 2018 года может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия. ООО «Фирсова Слобода» своим правом воспользуется безусловно. Коллегия Федеральной службы по интеллектуальной собственности отказала в удовлетворении жалобы АН «Дом» на предоставление правовой охраны товарному знаку «Фирсова Слобода» на законном основании , принадлежащему одноименной компании.

Именно поэтому считаем, что точку в споре за товарный знак «Фирсова Слобода» ставить рано, а действия Алтайского краевого УФАС, разославшего пресс-релиз по этому вопросу именно сейчас, выглядят по меньшей мере странно.

Решение УФАС обжаловано в Арбитражном суде Алтайского края. Предварительное заседание назначено на 22 ноября.