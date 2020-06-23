Fitch Ratings подтвердило рейтинг Европлана на уровне «BB» и прогноз «Стабильный»

В текущей ситуации агентство принимает решение о присвоении рейтингов и прогнозов учитывая все сложности, которые были вызваны пандемией и снижением цен на нефть и привели к спаду деловой активности и экономики. Так, 7 апреля 2020 года Fitch изменило прогноз по долгосрочном рейтингам дефолта (IRD) на «Негативный» у 15 ведущих российских банков. Несмотря на это Fitch сохранил рейтинг АО «ЛК «Европлан» на уровне «BB» с прогнозом «Стабильный».

Согласно официальному пресс-релизу Fitch Ratings, в сложнейших условиях пандемии и ухудшения экономической ситуации прогноз «Стабильный» отражает способность АО «ЛК «Европлан» устойчиво абсорбировать негативные последствия от текущей ситуации, благодаря хорошему управлению кредитным риском, которое подтверждается прохождением кризисов 2008 и 2015 гг. без потерь. Также отмечается значительная прибыль до резервов под обесценение к среднему лизинговому портфелю (10% за 2019 г.), которая в 2020 г. может быть ниже, однако ее по-прежнему будет достаточно для абсорбирования возможных потерь по лизинговому портфелю.

С точки зрения ликвидности, Fitch отмечает низкий риск рефинансирования ввиду короткого срока лизингового портфеля, который во многом превышает срок погашения обязательств компании и участием АО «ЛК «Европлан» в размещениях облигаций на рынке.

АО «ЛК «Европлан» по-прежнему является компанией с самой сильной самостоятельной кредитоспособностью среди частных некредитных финансовых организаций, в том числе лизинговых компаний, как по мнению Fitch, так и по мнению рейтингового агентства АКРА, которое в декабре 2019 года повысило рейтинг собственной кредитоспособности АО ЛК «Европлан» до А+ прогноз «Стабильный». В настоящий момент у компании в обращении находятся 6 выпусков облигаций с совокупным объемом эмиссии 26 млрд рублей.