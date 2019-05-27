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Фитнес будущего доступен уже сегодня

В студии «Экспресс фит» тренировки проходят на немецком профессиональном оборудовании Loncego в специальном ЭМС-костюме (ЭМС — электромиостимуляция), что позволяет существенно сократить общее время занятия до 25 минут.

Фитнес будущего доступен уже сегодня!
Фитнес будущего доступен уже сегодня!
Источник: фитнес-студия "Express Fit".

ЭМС-тренировка строится индивидуально под руководством персонального тренера и с учетом состояния организма, возможностей и пожеланий клиента.

Персональный тренер и профессиональное оборудование в короткие сроки помогут:
  • избавиться от излишков жира и воды,
  • укрепить мышечный каркас,
  • улучшить качество кожи, избавиться от целлюлита,
  • восстановить фигуру после родов,
  • пройти курс реабилитации после травм и операций,
  • получить эффект комплексного омоложения и оздоровления,
  • увеличить объем мышц, взрывную силу и выносливость,
  • оставаться активным и подвижным долгие годы.

Преимущества ЭМС — тренировок.

1. Экономия времени

С ЭМС — стимуляцией время тренировки сокращается до 25 мин. Этого достаточно, чтобы добиться успеха в работе над своей фигурой.

2. Проработка мышц, которые обычно сложно прокачать.

ЭМС — тренировки активизируют 90% всех мышц тела одновременно на протяжении всей тренировки прорабатывая даже самые труднодоступные участки. В отличие от обычных тренировок мышцы укрепляются изнутри.

3. Возможность разнообразить тренировки и повысить их эффективность.

Программы ЭМС-тренировок разнообразные, с их помощью ускоряется обмен веществ, увеличивается способность к скорейшему похудению и развитию мышц.

Впереди прекрасное лето, пляжный сезон, тренера студии «Экспресс фит» (EXPRESS FIT) помогут вам быть стройными, красивыми и активными.

Фитнес-студия «Express Fit»

Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 13

Телефон: +7 (3852) 60-28-48

Официальный сайт http://ex-fit.ru

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