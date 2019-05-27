Фитнес будущего доступен уже сегодня!

ЭМС-тренировка строится индивидуально под руководством персонального тренера и с учетом состояния организма, возможностей и пожеланий клиента.
- избавиться от излишков жира и воды,
- укрепить мышечный каркас,
- улучшить качество кожи, избавиться от целлюлита,
- восстановить фигуру после родов,
- пройти курс реабилитации после травм и операций,
- получить эффект комплексного омоложения и оздоровления,
- увеличить объем мышц, взрывную силу и выносливость,
- оставаться активным и подвижным долгие годы.
Преимущества ЭМС — тренировок.
С ЭМС — стимуляцией время тренировки сокращается до 25 мин. Этого достаточно, чтобы добиться успеха в работе над своей фигурой.
ЭМС — тренировки активизируют 90% всех мышц тела одновременно на протяжении всей тренировки прорабатывая даже самые труднодоступные участки. В отличие от обычных тренировок мышцы укрепляются изнутри.
Программы ЭМС-тренировок разнообразные, с их помощью ускоряется обмен веществ, увеличивается способность к скорейшему похудению и развитию мышц.
Впереди прекрасное лето, пляжный сезон, тренера студии «Экспресс фит» (EXPRESS FIT) помогут вам быть стройными, красивыми и активными.
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 13
Телефон: +7 (3852) 60-28-48
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