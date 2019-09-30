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Фитнес будущего с Express Fit со скидкой 20%

Фитнес будущего с Express Fit: ускоряем похудение, укрепляем мышцы. Скидка 20% этой осенью*.

Фитнес будущего с Express Fit.
Фитнес будущего с Express Fit.
Фото: предоставлено рекламодателем.

ЭМС-тренировки на немецком профессиональном оборудовании Loncego в специальном ЭМС-костюме (ЭМС — электромиостимуляция) — это особый вид фитнеса с максимально высоким коэффициентом полезного действия. Получасовая тренировка в фитнес-студии Express Fit на особом тренажере способна укрепить ваше тело и омолодить весь организм.

Фитнес будущего с Express Fit.
Фитнес будущего с Express Fit.
Фото: предоставлено рекламодателем.

Часто в силу занятости сложно выделить много времени на занятия в тренажерном зале, курсы оздоравливающих процедур. Но есть альтернативный комплексный уход за организмом, на который вы потратите лишь 25 минут, что очень удобно, когда плотный график.

Почему стоит выбрать ЭМС-тренировки?

Фитнес будущего с Express Fit.
Фитнес будущего с Express Fit.
Фото: предоставлено рекламодателем.

1. Экономия времени.

В наши дни свободного времени катастрофически не хватает, и выделять его на тренировки в фитнес-центрах, которые обычно проходят по 2−3 часа, иногда просто нет возможности. С ЭМС-стимуляцией время тренировки сокращается до 20−25 мин. Этого достаточно, чтобы добиться успеха в работе над своей фигурой.

2. Проработка мышц, которые обычно сложно прокачать.

ЭMС-тренировки активизируют 90% всех мышц тела одновременно на протяжении всей тренировки, прорабатывая даже самые труднодоступные участки. В отличие от обычных тренировок мышцы укрепляются изнутри.

3. Возможность разнообразить тренировки и повысить их эффективность.

После прохождения программы ЭМС у вас ускорится обмен веществ, увеличится способность к скорейшему похудению и развитию мышц.

Фитнес будущего с Express Fit.
Фитнес будущего с Express Fit.
Фото: предоставлено рекламодателем.
  • Акция! Осенью самое время подумать о предстоящих новогодних праздниках и корпоративах. Тренеры студии Express Fit помогут вам быть стройными, красивыми и активными. Тем более что до 15 октября действует скидка 20% на ЭМС-тренировки.
Фитнес-студия Express Fit

Г. Барнаул, ул. Взлетная, 13
Тел. +7 (3852) 60-28-48
Официальный сайт: ex-fit.ru
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*Скидка 20% на ЭМС-тренировки действует до 15 октября 2019 года. Подробнее об условиях на сайте ex-fit.ru.

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