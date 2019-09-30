Фитнес будущего с Express Fit со скидкой 20%

ЭМС-тренировки на немецком профессиональном оборудовании Loncego в специальном ЭМС-костюме (ЭМС — электромиостимуляция) — это особый вид фитнеса с максимально высоким коэффициентом полезного действия. Получасовая тренировка в фитнес-студии Express Fit на особом тренажере способна укрепить ваше тело и омолодить весь организм.
Часто в силу занятости сложно выделить много времени на занятия в тренажерном зале, курсы оздоравливающих процедур. Но есть альтернативный комплексный уход за организмом, на который вы потратите лишь 25 минут, что очень удобно, когда плотный график.
Почему стоит выбрать ЭМС-тренировки?
1. Экономия времени.
В наши дни свободного времени катастрофически не хватает, и выделять его на тренировки в фитнес-центрах, которые обычно проходят по 2−3 часа, иногда просто нет возможности. С ЭМС-стимуляцией время тренировки сокращается до 20−25 мин. Этого достаточно, чтобы добиться успеха в работе над своей фигурой.
2. Проработка мышц, которые обычно сложно прокачать.
ЭMС-тренировки активизируют 90% всех мышц тела одновременно на протяжении всей тренировки, прорабатывая даже самые труднодоступные участки. В отличие от обычных тренировок мышцы укрепляются изнутри.
3. Возможность разнообразить тренировки и повысить их эффективность.
После прохождения программы ЭМС у вас ускорится обмен веществ, увеличится способность к скорейшему похудению и развитию мышц.
- Акция! Осенью самое время подумать о предстоящих новогодних праздниках и корпоративах. Тренеры студии Express Fit помогут вам быть стройными, красивыми и активными. Тем более что до 15 октября действует скидка 20% на ЭМС-тренировки.
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