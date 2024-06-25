Нужно сесть на пол, согнув ноги и соединив руки в замок перед грудью, после чего немного отклонить спину назад. Затем необходимо поворачивать корпус вправо и влево, не отрывая пятки от пола и не двигая тазом. Спина при этом может быть более или менее отклонена назад — так можно регулировать сложность упражнения.

Перед выполнением упражнения эксперт рекомендует сделать растяжку: из того же исходного положения выпрямить спину и наклониться вперед, вытягивая руки, а затем задержаться в этой позе.

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