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Жизнь

Фитнес-тренер рассказала, как накачать пресс при наличии большого живота

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала изданию Men Today, как качать пресс при большом животе.

Нужно сесть на пол, согнув ноги и соединив руки в замок перед грудью, после чего немного отклонить спину назад. Затем необходимо поворачивать корпус вправо и влево, не отрывая пятки от пола и не двигая тазом. Спина при этом может быть более или менее отклонена назад — так можно регулировать сложность упражнения.

Перед выполнением упражнения эксперт рекомендует сделать растяжку: из того же исходного положения выпрямить спину и наклониться вперед, вытягивая руки, а затем задержаться в этой позе.

Ранее сообщалось, что фитнес-тренер рассказал, как понять, что тренировки приносят вред.

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