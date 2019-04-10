Fix Price планирует открыть магазины в отделениях «Почты России»

По словам заместителя гендиректора по операционному управлению и розничной торговле «Почты России» Михаила Волкова, развитие розничного бизнеса — это одно из перспективных направлений работы предприятия.
Он отметил, что в прошлом году тестировали продуктовый сегмент, а в 2019 году совместно с Fix Price планируют развивать непродовольственную розницу.
Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов комментариев не дал.
Где и сколько магазинов появятся в почтовых отделениях — пока не говорят. Речь идет о «тестовых точках».