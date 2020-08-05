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Жизнь

Физики объяснили, почему чай из микроволновки получается таким невкусным

Американские ученые научно доказали, что вода, подогретая в микроволновке, не подходит для заваривания чая, пишет ТАСС.

Чай.
Чай.
https://unsplash.com/

То, что чай, заваренный из кипяченной в микроволновке воды, получается не таким вкусным, как из чайника, известно чуть ли не с времен изобретения микроволновки. Физики заинтересовались вопросом, почему так происходит.

Ученые под руководством Баоцин Цзэна выяснили, что причина может быть в неравномерном разогреве воды. В чайнике она подогревается слоями, со дна тепло переносится наверх.

А вот в микроволновке такой конвенции нет. В ней верхние слои жидкости нагреваются сильнее нижних.

По словам американских физиков, это отчасти связано с тем, что между температурой верхней и нижней части стеклянных стенок стакана нет разницы.

Для проведения эксперимента физики также сделали специальный стакан с серебряным покрытием, в котором вода в микроволновке кипит так же, как и в чайнике. Специалисты надеются, что их открытие значительно расширит сферу применения микроволновых печей.

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