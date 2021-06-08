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Фольклорный спектакль представят студенты Алтайского государственного института культуры

9 июня 2021 г. в Алтайском государственном институте культуры состоится фольклорный спектакль «Записки русской крестьянки» на основе песен и воспоминаний жительницы села Усть-Козлуха Краснощековского района Алтайского края Ульяны Громовой.

Фольклорный спектакль.
Фольклорный спектакль.
 Алтайский государственный институт культуры.

Спектакль подготовлен в рамках государственной итоговой аттестации выпускников кафедры народного хорового пения АГИК. Студенты направления подготовки «Искусство народного пения» за время обучения, под руководством заведующего кафедрой, к.п.н, О.С. Щербаковой провели ряд фольклорных экспедиций. Совместно с педагогами детской школы искусств «Традиция» (директор Л.В. Белькова) студенты выезжали в Краснощёковский район Алтайского края для сбора фольклорно-этнографического материала. В селе Усть-Козлуха было записано 20 фольклорных образцов: календарные песни, духовные стихи, протяжные лирические песни, хороводно-игровые, воинские, а также жанры детского фольклора. Во время учебных занятий записи были расшифрованы обучающимися, ряд песенных образцов был выбран для концертной части. Для того, чтобы песни прозвучали в хоровом изложении и легли в основу фольклорного спектакля осуществлялась работа по их редакции, аранжировке и обработке.

Фольклорный спектакль.
Фольклорный спектакль.
Алтайский государственный институт культуры.

На сцене концертного зала АГИК фольклорный спектакль представит народный хор Алтайского государственного института культуры, художественный руководитель — к.п.н., профессор Ольга Щербакова, хормейстер — доцент кафедры НХП Н.А. Яговец, музыкальное сопровождение: В.С. Коваленко, С.Г. Казанцев, И.Н. Червоненко. Режиссер — Алла Тимофеева.

Напевы русских традиционных песен простой русской женщины, народной певицы в блестящем исполнении хора не оставят равнодушными любителей музыкальной культуры Алтайского края.

Концерт состоится 9 июня 2021 г. в 17:00 в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66

Вход свободный.

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