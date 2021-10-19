Фомин день. Почему 19 октября запрещено давать деньги взаймы

19 октября — День Фомы, одного из 12 апостолов. В эту дату (ее еще называют Фоминым днем), издревле верили христиане, нужно строго соблюдать традиции и запреты. Чтобы укрепить свои позиции в карьере и поправить «пошатнувшееся» здоровье.

Кто такой Фома?

По происхождению Фома — простой рыбак из Галилеи. Однажды он, услышав проповедь Христа, бросил дом и преданно последовал за духовным наставником.

Фома оставил Иисуса, лишь когда тот воскрес. Он не поверил, что грядет «настоящее чудо». За это Апостолы прозвали его Неверующим.

Что принято делать 19 числа?

Предки были убеждены, что Фома Неверующий — бережливый, запасливый, рачительный. Поэтому в праздник они подсчитывали урожай, распределяли запасы и заготовки на зиму.

Отметим, что рожденным в Фомин день вручали по кусочку свежего хлеба — это символ здоровья и долголетия.

Хлеб. unsplash.com

Что запрещено в Фомин день?

Сегодня нельзя:

Лениться и подолгу нежиться в постели. По поверью , Господь щедро поощряет тех , кто 19 октября упорно трудится и работает;

Господь щедро поощряет тех кто 19 октября упорно трудится и работает; Давать деньги взаймы. В праздник обидчики могут воспользоваться вашей добротой и попросту не вернуть долг.

Деньги. Рубли. Монеты. СС0

Приметы праздника