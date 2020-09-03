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Фонд Андрея Мельниченко на Алтае завершает прием документов

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» и его филиалы завершают прием документов учащихся, увлеченных естественными и точными науками. Следующий этап — отборочные испытания. По итогам испытаний талантливые школьники смогут бесплатно получить профильное образование по математике, физике, астрономии, химии, биологии, робототехнике, информатике и программированию.

Фонд Андрея Мельниченко на Алтае завершает прием документов.
Фонд Андрея Мельниченко на Алтае завершает прием документов.
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

«Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» — это уникальная возможность получить качественное образование от лучших преподавателей ведущих ВУЗов и школ регионов, экспертов и отраслевых специалистов со всей страны. Уникальная образовательная среда позволяет юным талантам максимально погрузиться в практическую и исследовательскую деятельность, развить научный потенциал и раскрыть творческие способности.

В 2020 году 99% выпускников образовательных центров Фонда на Алтае поступили в ведущие российские университеты на бюджетные места.

Получить дополнительную информацию можно на сайте www.aimfond.ru, в официальном сообществе Фонда Андрея Мельниченко в социальной сети ВКонтакте, а также по телефонам:

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», г. Барнаул (прием документов до 4 сентября 2020 г.)

  • +7 (913) 251-77-07 — Шенкнехт Юрий Иванович (директор)

Бийский филиал Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» (прием документов до 8 сентября 2020 г.)

  • +7 (909) 505-67-89 (WhatsApp) — Сыпин Евгений Викторович (директор)
  • +7 (903) 957-42-93 (WhatsApp) — Фокина Анастасия Александровна (заместитель директора)

Рубцовский филиал Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» (прием документов до 8 сентября 2020 г.)

  • +7 (913) 369-05-14 — Шашок Александр Васильевич (директор)
  • +7 (923) 648-82-73 — Аветисян Наталья Майисовна (заместитель директора)

Справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах. В 2017—2019 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла. Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны. Подробнее о деятельности Фонда: aimfond.ru, vk.com

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