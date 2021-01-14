Фонд «Облака» делает спорт доступным для 150 детей из малоимущих семей со всего Алтайского края

Программа «Поддержи Чемпиона» реализуется благотворительным фондом «Облака» с 2018 года. За это время десятки детей достигли спортивных успехов.

В программе «Поддержи Чемпиона» сейчас участвует 150 детей со всего Алтайского края. Фонд «Облака» помогает детям с покупкой необходимого спортивного оборудования, инвентаря, одежды и обуви.

Мы стараемся выбирать бесплатные секции для детей, но даже в таком случае на семью ложится большая статья расходов на проезд до тренировок, расходы на соревнования в другие города. Если в семье более трех детей, одинокой маме очень сложно оплачивать всем детям эти расходы, поэтому мы решили взять их на себя.

Спортивный психолог помогает ребенку сделать выбор спорта для себя, но в конечном итоге он занимается там, где ему больше всего нравится.

Программа «Поддержи Чемпиона». Благотворительный фонд «Облака» Программа «Поддержи Чемпиона». Благотворительный фонд «Облака»

Так, двойняшки Лиля и Женя решили заниматься в спортивном клубе «Борец». Мама вспоминает, что они с детьми зашли лишь познакомиться с программой клуба, и как только дочка услышала слова «стрельба», сразу попросила маму записать ее в клуб.

Особенность клуба в том, что дети занимаются самыми разными видами спорта — стрельба, парашютный спорт, бокс, рафтинг, лыжи, бег, спортивное ориентирование, туризм и так далее. Такое разнообразие занятий помогает держать интерес детей каждый день.

Но самое главное, по мнению мамы, что спортивный клуб прививает детям любовь и семейные ценности. На первый взгляд звучит странно, но на самом деле ощущение братского плеча, отцовское отношение тренера и дружба всей команды словно восполняет в детях из неполных или неблагополучных семей тот самый утерянный пазл души.

Программа «Поддержи Чемпиона». Благотворительный фонд «Облака»

«Поддержи Чемпиона» — делает спорт доступным для всех детей из малоимущих семей.

Они ставят перед собой спортивные цели и учатся их добиваться, а после этот навык применяют в жизни. Так спорт дает шанс детям выбраться из неблагополучия.

Проект реализован при поддержке «Фонда президентских грантов» @pgrants_ru.