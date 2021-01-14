Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 января -24°C
Жизнь
15

Фонд «Облака» делает спорт доступным для 150 детей из малоимущих семей со всего Алтайского края

Программа «Поддержи Чемпиона» реализуется благотворительным фондом «Облака» с 2018 года. За это время десятки детей достигли спортивных успехов.

Программа «Поддержи Чемпиона».
Программа «Поддержи Чемпиона».
Благотворительный фонд "Облака"

В программе «Поддержи Чемпиона» сейчас участвует 150 детей со всего Алтайского края. Фонд «Облака» помогает детям с покупкой необходимого спортивного оборудования, инвентаря, одежды и обуви.

Мы стараемся выбирать бесплатные секции для детей, но даже в таком случае на семью ложится большая статья расходов на проезд до тренировок, расходы на соревнования в другие города. Если в семье более трех детей, одинокой маме очень сложно оплачивать всем детям эти расходы, поэтому мы решили взять их на себя.

Спортивный психолог помогает ребенку сделать выбор спорта для себя, но в конечном итоге он занимается там, где ему больше всего нравится.

Программа «Поддержи Чемпиона».
Программа «Поддержи Чемпиона».
Благотворительный фонд «Облака»
Программа «Поддержи Чемпиона».
Программа «Поддержи Чемпиона».
Благотворительный фонд «Облака»

Так, двойняшки Лиля и Женя решили заниматься в спортивном клубе «Борец». Мама вспоминает, что они с детьми зашли лишь познакомиться с программой клуба, и как только дочка услышала слова «стрельба», сразу попросила маму записать ее в клуб.

Особенность клуба в том, что дети занимаются самыми разными видами спорта — стрельба, парашютный спорт, бокс, рафтинг, лыжи, бег, спортивное ориентирование, туризм и так далее. Такое разнообразие занятий помогает держать интерес детей каждый день.

Но самое главное, по мнению мамы, что спортивный клуб прививает детям любовь и семейные ценности. На первый взгляд звучит странно, но на самом деле ощущение братского плеча, отцовское отношение тренера и дружба всей команды словно восполняет в детях из неполных или неблагополучных семей тот самый утерянный пазл души.

Программа «Поддержи Чемпиона».
Программа «Поддержи Чемпиона».
Благотворительный фонд «Облака»

«Поддержи Чемпиона» — делает спорт доступным для всех детей из малоимущих семей.

Они ставят перед собой спортивные цели и учатся их добиваться, а после этот навык применяют в жизни. Так спорт дает шанс детям выбраться из неблагополучия.

Проект реализован при поддержке «Фонда президентских грантов» @pgrants_ru.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость