Фонд «Облака» начинает акцию «Школьная пора».

Фонд «Облака» заботится о многих нуждающихся семьях и все их проблемы знает наперед. В помощи фонда ежемесячно нуждается более 550 семей, в которых воспитывается более 400 школьников. Это семьи не только Барнаула, но и восьми сел, в которых действуют пункты бесплатной выдачи вещей по программе «Сердце Алтая» .

С 2018 года фонд проводит акцию «Школьная пора», цель которой — подготовить детей из нуждающихся семей к школьным будням, обеспечив их всем необходимым для успешного обучения. Ведь в силу различных сложных ситуаций у их семей нет возможности в полной мере или даже частично собрать деток в школу.

Елена вместе с 10-летним сыном Витей недавно похоронили главу семейства, который на протяжение некоторого времени был в тяжелом состоянии. Дом после пожара, зарплата 8900 рублей и пособие по потери кормильца.

На эти средства семья пытается прожить, платить за коммунальные услуги, уголь, дрова и понемногу восстанавливать дом. Фонд «Облака» поддерживает семью продуктами и помогает вещами. И, конечно, сборы в школу для них — это очень большие финансовые затраты, средств на которые у Елены совсем нет.

А вот будущего первоклассника Сашу и 11-летнюю Дашу мама воспитывает одна, на свою маленькую зарплату, потому что бывший муж алименты не платит. Живут в съемной квартире в одном из районов края.

Таких историй — сотни в фонде «Облака». Жизненные ситуации у семей разные. Чтобы сохранить достойное, безопасное и счастливое детство, в фонде стараются качественно и индивидуально подходить к каждому случаю.

Акция «Школьная пора» — это одна из важнейших акций и огромная помощь семьям в кризисе.

В прошлом году фонду удалось подготовить к школе 300 деток из нуждающихся семей Барнаула и восьми сел края. Как это было, можно посмотреть на сайте и в социальных сетях.

Количество нуждающихся семей, обращающихся в фонд за помощью, особенно в селах, неуклонно растет.

Поэтому в этом году «Облака» объявили старт акции раньше и вместе с неравнодушными людьми помогут со школьными приготовлениями 400 школьникам из самых нуждающихся семей.

Помочь — просто!

Что нужно:

Школьная форма: брюки, юбки, рубашки, жилетки, обувь, спортивная форма.

Канцелярские принадлежности: тетради, ручки, карандаши, альбомы, краски, картон белый/цветной, цветную бумагу, ножницы, клей, линейки и пр.

Рюкзаки, пеналы, сумки для сменной обуви.

Как передать:

1. Школьные принадлежности можно передать в пункты приема фонда «Облака»:

Пн-Пт с 9:30 до 17:00 на ул. Анатолия 97, 2 этаж. Также на этот адрес можно заказать доставку канцелярии через СберМаркет (из магазинов «Лента», «Ашан» и др.). Или любую другую доставку (предварительно связавшись с сотрудниками фонда по телефону или WA +7 960 963-19-15).

2. Можно также оформить заказ школьных принадлежностей и формы в пункты выдачи: Wildberries (ул. Никитина 107) или OZON (пр. Социалистический, 34)

3. Пункты приема вещей есть на базе CHARITY MARKET, они работают каждый день без обеда и выходных по адресам:

Барнаул с 10:00 до 20:00:

ул. Пролетарская, 56;

ул. Лазурная, 19;

ул. С. Семенова/ул. Попова 150б.

Новоалтайск с 10:00 до 19:00, ТЦ «Лотус» цокольный этаж.

И, конечно, фонду «Облака» очень нужна финансовая поддержка акции: чтобы увезти все собранные вещи и канцелярию в каждый пункт в села, тем самым экономя сотне семей средства на поездку за вещами в город.

Можно:

Сделать пожертвование через кнопку «Помочь» на сайте;

Отправить SMS на короткий номер 3434 с текстом: Облака_пробел_сумма (сумма может быть любая) — например: Облака 300

Через приложение Тинькофф:

В поисковой строке введите «благотворительность» — кликайте на данный раздел — в поиске наберите «Облака» и выберите наш фонд — далее укажите сумму пожертвований — оплатить.

Через Сбербанк Онлайн:

Введите в поисковой строке «Фонд Облака» — ФИО — назначение платежа «Облакам» — затем укажите сумму пожертвований. Или по ссылке.

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