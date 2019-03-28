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Фонд «Облака» поблагодарил «Росводоканал Барнаул»

Благотворительный фонд «Облака» вручил генеральному директору «Росводоканал Барнаул» Дмитрию Масловскому благодарственное письмо за развитие корпоративного волонтерства и поддержку инициативы сотрудников по организации Мобильного пункта сбора вещей.

Фонд «Облака» поблагодарил «Росводоканал Барнаул».
Фонд «Облака» поблагодарил «Росводоканал Барнаул».
Фото: «Росводоканал Барнаул».

Барнаульский водоканал и «Облака» во второй раз провели совместную благотворительную акцию по сбору вещей для многодетных и малообеспеченных семей. Мобильный пункт был развернут в центральном офисе компании. Сотрудники предприятия принесли волонтерам одежду, игрушки, продукты питания длительного хранения для детей и взрослых. В итоге было собрано более 40 коробок общим весом более 1 тонны. Все участники акции и волонтеры получили от фонда «Облака» красные фетровые сердца.

Фонд «Облака» поблагодарил «Росводоканал Барнаул».
Фонд «Облака» поблагодарил «Росводоканал Барнаул».
Фото: «Росводоканал Барнаул».
Фонд «Облака» поблагодарил «Росводоканал Барнаул».
Фонд «Облака» поблагодарил «Росводоканал Барнаул».
Фото: «Росводоканал Барнаул».
Фонд «Облака» поблагодарил «Росводоканал Барнаул».
Фонд «Облака» поблагодарил «Росводоканал Барнаул».
Фото: «Росводоканал Барнаул».

Елена Рыбалова,
член Совета молодых специалистов водоканала и волонтер «Облаков»:

Очень приятно, что на призыв помочь откликнулось так много коллег. Те, кто не смог приехать в офис, когда работал пункт, организовали сбор у себя в подразделениях. В ближайшее время мы передадим в фонд дополнительно собранные вещи, игрушки и продукты питания.

Миля Семененко,
директор фонда «Облака»:

Спасибо за вашу ответственность и стремление изменить социальную среду.

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