Барнаульский водоканал и «Облака» во второй раз провели совместную благотворительную акцию по сбору вещей для многодетных и малообеспеченных семей. Мобильный пункт был развернут в центральном офисе компании. Сотрудники предприятия принесли волонтерам одежду, игрушки, продукты питания длительного хранения для детей и взрослых. В итоге было собрано более 40 коробок общим весом более 1 тонны. Все участники акции и волонтеры получили от фонда «Облака» красные фетровые сердца.

Фонд «Облака» поблагодарил «Росводоканал Барнаул». Фото: «Росводоканал Барнаул». Фонд «Облака» поблагодарил «Росводоканал Барнаул». Фото: «Росводоканал Барнаул». Фонд «Облака» поблагодарил «Росводоканал Барнаул». Фото: «Росводоканал Барнаул».

Елена Рыбалова,

член Совета молодых специалистов водоканала и волонтер «Облаков»:

Очень приятно, что на призыв помочь откликнулось так много коллег. Те, кто не смог приехать в офис, когда работал пункт, организовали сбор у себя в подразделениях. В ближайшее время мы передадим в фонд дополнительно собранные вещи, игрушки и продукты питания.

Миля Семененко,

директор фонда «Облака»: