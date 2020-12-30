Фонд «Поколение» Андрея Скоча модернизировал студенческую лабораторию в Старом Осколе

Более 20 лет жизни Андрей Владимирович Скоч посвятил благотворительности. В прошлом он успешный предприниматель, сегодня — депутат Государственной думы от Белгородской области и основатель благотворительного фонда «Поколение». Организация Скоча оказывает широкую поддержку образовательным и культурным учреждениям, участвует в организации творческих лагерей для талантливой молодежи. Один из последних проектов «Поколения» — модернизация сталеплавильной лаборатории Старооскольского Технологического института им. А. А. Угарова.

Среди множества благотворительных программ «Поколения» Скоча отдельного упоминания достойна поддержка, которую фонд оказывает Старооскольскому Технологическому институту им. А. А. Угарова. «Поколение» сотрудничает с учебным заведением на протяжении 20 лет. За это время фонд выделил институту около 100 млн рублей.

В сентябре 2020 года фонд Скоча помог институту закупить дорогостоящее оборудование для студенческой сталеплавильной лаборатории. Сердце лаборатории — вакуумно-индукционная печь, которая является уменьшенной копией 150-тонной печи Оскольского электрометаллургического комбината. Для эффективной работы аппарату были необходимы новые вакуумные затворы и вакуумный насос. Расходы на их закупку взял на себя фонд Скоча.

С помощью нового оборудование сотрудники лаборатории смогли обеспечить достаточную глубину вакуума — от этого зависит качество дегазации металла, процесса, во время которого из сплава удаляются ненужные примеси, такие как водород, кислород и азот. Благодаря обновленной печи ученые и студенты смогут выплавлять более широкий спектр сплавов и создавать новые марки стали для медицинской и космической отрасли.

Как отмечает заведующий лабораторией, благодаря помощи фонда студенты Старооскольского Технологического института смогут получить уникальный практический опыт — теперь у них есть возможность вживую следить за процессами плавления. Таким образом, модернизация лаборатории — не просто адресная помощь фонда конкретному институту, но и серьезный вклад в развитие отечественной науки и производства.

«Лучший студент года»

Андрей Скоч уделяет внимание не только оснащению учебных заведений, но и организации качественного образования в регионах. «Поколение» материально поддерживает как учебные заведения, так и самих студентов.

В 2002 году для студентов Белгородской области Скочем была учреждена стипендиальная программа «Лучший студент». Ежегодно в сентябре гуманитарная организация Скоча открывает прием заявок на стипендию. Стипендиатом может стать каждый студент или аспирант белгородского учебного заведения вне зависимости от формы обучения. Необходимо лишь подать заявку. Победителей определяют жители области в ходе электронного голосования. За все время существования стипендии были награждены более 3000 человек, суммарно организация выплатила свыше 80 миллионов рублей.

Еще одно «детище» Андрея Скоча — молодежный лагерь «Новое Поколение», ставший творческой площадкой для юношей и девушек от 18 до 25 лет. В рамках лагеря для молодежи Белгородской области устраиваются лекции и семинары по различным направлениям: менеджменту, ораторскому мастерству, хореографии и актерской игре.

История «Поколения»

Благотворительный фонд Андрея Владимировича Скоча был основан в середине 90-х. Изначально организация называлась «Здоровое поколение» и была призвана помогать детям с врожденным пороком сердца.

Со временем сфера деятельности фонда заметно расширилась. Организация сменила название на «Поколение»: работа НКО уже не ограничивалась медицинским направлением. Сегодня фонд и его учредитель Андрей Скоч реализуют масштабные программы поддержки в области культуры, образования и спорта, помогают восстанавливать памятники в России и за ее пределами. Также фонд Скоча финансирует строительство многопрофильных медицинских центров и обеспечивает закупку оборудования, проводит различные конкурсы, премии для ученых, врачей, писателей и поэтов, студентов, многодетных семей.

Трудно перечислить все проекты и меры поддержки, которые воплотил в жизнь фонд «Поколение». Сам Андрей Владимирович Скоч называет фонд неотъемлемой частью своей жизни: «Кто-то получает удовольствие от йоги — а мне нравится помогать. В этот момент понимаю, для чего родился».

За достижения в области благотворительности Андрей Скоч был неоднократно удостоен наград. В их числе — медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством», Орден Почета и Орден Александра Невского. За восстановление памятника Александру Второму посол Болгарии вручил политику знак «Самарский крест».