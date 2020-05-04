Фонд «Защитники Отечества» сердечно поздравляет с 75-й годовщиной Победы

Уважаемые ветераны, жители Алтайского края!
Примите самые сердечные поздравления с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот день напоминает нам о стойкости, героизме и величии духа наших отцов и дедов, служит ярчайшим примером преданности и бескорыстной любви к нашей Родине.
Праздник 9 Мая, воспитывая чувство гордости за свою страну, объединяет и участников войны, и тружеников тыла, и людей среднего поколения, и молодежь.
Желаю вам и вашим близким мирной и счастливой жизни, уверенности в завтрашнем дне, здоровья, благополучия, всего самого доброго!
А.Ю. Шамков, председатель Попечительского совета Фонда Героя России В. А. Шаманова «Защитники Отечества»