Фонтан эмоций: в Барнауле есть место, в котором взрослым захочется снова стать детьми

Если на секунду закрыть глаза и загадать оказаться в счастливом детстве, то вас перенесет в ЖК «Новая Высота». Среди велопарковок, зон для занятий спортом и йогой, среди роллердромов и скейтпарков, среди детского городка и мест для игр на свежем воздухе вас ожидает искреннее чувство счастья. И это не рекламные лозунги. Давайте познакомимся с комплексом поближе.

ЖК «Новая Высота» расположен в Индустриальном районе, на пересечении улиц Попова и Энтузиастов. В Барнауле комплекс называют первым сити-парком. Это выделяет его как концептуальное пространство, в котором комфорт жителей — главная цель.

Эксперты, разрабатывающие главную идею жилого комплекса, уверены, что людям важна не только сама квартира, но и то, что снаружи. Обустройство внешней среды, инфраструктура с приятными местами для прогулок, площадками для спорта, для выгула собак, паркингом, развивающими и спортивными секциями для детей и не только… На сегодняшний день все это составляет факторы комфорта в «Новой Высоте».

Все мы родом из детства! Все мы с теплотой вспоминаем то место, где его провели. И часто запоминается не сама квартира, а такое понятие, как «соседство». Раньше люди знали каждого жителя не только своего подъезда, но и всего двора. И сейчас в ЖК «Новая Высота» хочется добиться того же самого.

Главной изюминкой ЖК является фонтан и зона отдыха вокруг него с безопасными и экологичными детскими площадками из Дании. Этот объект помогает создать комфортную среду для детей и общественные пространства, что в свою очередь развивает принципы добрососедства у жителей.

Зона отдыха ЖК «Новая Высота» Пресс служба ООО «СЗ ИСК «Союз»

Разноплановые детские площадки, тренажеры, качели всех уровней и форм — это не только настоящее раздолье для детей, но и как раз то объединяющее пространство, которое позволяет жителям знакомиться и дружить.

Заботясь о комфорте людей, застройщик освободил тихие и уютные дворы от автомобилей, разместив под каждым домом собственную подземную парковку. И дети, и взрослые смогут без опаски гулять по внутренней территории, играя и отдыхая от дневной суеты. И это настоящее счастье.

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