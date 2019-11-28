Фонтан у алтайского драмтеатра в 2020 году станет светомузыкальным

Фонтан должен быть динамический и светомузыкальный, говорится в техзадании на проектирование. Струи будут подсвечиваться многоцветными светодиодными светильниками.
Работать фонтан должен в нескольких режимах:
- динамический режим — водные картины из запрограммированного набора последовательно сменяют друг друга,
- шоу-режим — возможность предварительного программирования работы под заданную музыку,
- автоматический музыкальный режим — автоматический выбор системой управления водных и цветовых эффектов в зависимости от уровня входного звукового сигнала;
Начальная цена проектирование — 2,2 млн рублей. Началом строительства — 2020 год.