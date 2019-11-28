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Жизнь

Фонтан у алтайского драмтеатра в 2020 году станет светомузыкальным

28 ноября на сайте Госзакупок закончится прием предложений по тендеру на реконструкцию фонтана у театра драмы в Барнауле. Планируется не только капитально отремонтировать сооружение, но и добавить ему музыки и света.

Фонтан у краевого Драмтеатра.
Фонтан у краевого Драмтеатра.
Юлия Суханова

Фонтан должен быть динамический и светомузыкальный, говорится в техзадании на проектирование. Струи будут подсвечиваться многоцветными светодиодными светильниками.

Работать фонтан должен в нескольких режимах:

  • динамический режим — водные картины из запрограммированного набора последовательно сменяют друг друга,
  • шоу-режим — возможность предварительного программирования работы под заданную музыку,
  • автоматический музыкальный режим — автоматический выбор системой управления водных и цветовых эффектов в зависимости от уровня входного звукового сигнала;

Начальная цена проектирование — 2,2 млн рублей. Началом строительства — 2020 год.

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