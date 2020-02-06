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6 февраля
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Жизнь

Forbes назвал самого богатого россиянина

Один из основных совладельцев «Норникеля», а также президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин стал первым в российской части глобального списка Forbes.

Доллар.
Доллар.
СС0

Стать самым богатым россиянином ему удалось благодаря росту акций «Норникеля». Миллиардеру принадлежит 34,6% акций компании. С начала 2019 года ценные бумаги предприятия прибавили около 60%, пишет издание.

Состояние Потанина оценивается в $25,1 млрд.

В глобальном рейтинге он оказывался первым только раз — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.

Второе место занял Вагит Алекперов (президент НК «Лукойл»). От Потанина он отстает всего на $100 млн.

Замыкает тройку лидеров акционер «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние сейчас составляет $24,9 млрд.

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