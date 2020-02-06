Forbes назвал самого богатого россиянина

Стать самым богатым россиянином ему удалось благодаря росту акций «Норникеля». Миллиардеру принадлежит 34,6% акций компании. С начала 2019 года ценные бумаги предприятия прибавили около 60%, пишет издание.
Состояние Потанина оценивается в $25,1 млрд.
В глобальном рейтинге он оказывался первым только раз — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.
Второе место занял Вагит Алекперов (президент НК «Лукойл»). От Потанина он отстает всего на $100 млн.
Замыкает тройку лидеров акционер «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние сейчас составляет $24,9 млрд.