Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков

Журнал Forbes составил рейтинг свободных от брачных уз российских миллиардеров. В него вошли 14 человек, которые либо разведены, либо еще не были женаты.

На первом месте оказался 54-летний Михаил Фридман, основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп», с состоянием в 15 млрд долларов. Бизнесмен в разводе, у него четверо детей.

На втором — 52-летний Роман Абрамович. Его состояние составляет 12,4 млрд долларов. Он — основной владелец инвесткомпании Millhouse, английского футбольного клуба Chelsea и яхты Eclipse, которая до 2015 года считалась самой большой в мире. Роман Абрамович в разводе, у него семеро детей.

В пятерку самых богатых холостяков также вошли 53-летний Михаил Прохоров, 52-летний Дмитрий Рыболовлев и 63-летний Петр Авен.

Ранее altapress.ru писал о том, что самым богатым жителем Лондона по версии Forbes оказался российский миллиардер.