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11 октября
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Жизнь

Forbes составил список перспективных городов России кроме Москвы

Деловое издание Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России, где за последние десять лет значительно улучшились дела с урбанистикой, культурой и качеством жизни.

Нижний Новгород
Нижний Новгород
Википедия

Первую строчку рейтинга занял Нижний Новгород, пишут РИА Новости. В городе проходят массовые фестивали, на которые съезжаются люди со всей страны, такие как Alfa Future People и «Арт-Овраг». Также Нижний Новгород единственный город, помимо Москвы, которому вручали премию «Инновация».

Вторую позицию занял Санкт-Петербург. Деловое издание оценило его не только за культурные, но и социальные проекты, такие как «Ночлежка», «Антон тут рядом». В городе есть много букинистических магазинов, квартиры-театры, чьи спектакли получают премию «Золотая маска».

В тройку лидеров входит Казань, проходит молодежная архитектурная биеннале, фестиваль режиссуры «Ремесло», благоустраивается территория вокруг озер Кабан и Лебяжье, запущена программа развития парков и скверов.

В рейтинг также вошли Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тула, Ярославль, Кострома и Иркутск.

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