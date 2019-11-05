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Жизнь

Форель с огурцами под хор: в сети опубликовано меню кремлевского обеда в честь госпраздника

4 ноября в Кремле проходил прием в честь Дня народного единства.

Прием в Кремле по случаю Дня народного единства.
Прием в Кремле по случаю Дня народного единства.
kremlin.ru

Так, согласно фото меню, опубликованному в telegram-канале «Вы слушали Маяк», приглашенные могли отобедать салатом из карельской форели с огурцами. На горячее для приглашенных кремлевские повара приготовили пельмени свекольные с перепелкой, а также морского окуня с овощами. Для любителей красного мяса — воронежская говядина с печеным картофелем.

На десерт подавали шербет из антоновских яблок, имбирный мусс с пряной сливой и мороженое из белого шоколада. Из напитков гостям предложили Шардоне «Усадьба Дивноморское» и «Западный склон» той же усадьбы с берегов Черного моря, пишет ura.ru.

Гостей вечера встречает президентский оркестр РФ. В концерте также принимали участие Хор Краснодарской филармонии, солисты этнического танцевального ансамбля «Буин-хан» и другие.

4 ноября в России праздновали День народного единства, который отмечается ежегодно с 2005 года. По задумке авторов инициативы, этот праздник должен напоминать, как в 1612 году после окончания смуты в стране наступил мир и единство представителей разных национальностей, напоминает «Национальная служба новостей».

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