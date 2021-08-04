Формируем спрос и моду. «Квадро Интерьер» поздравляет коллег с Днем строителя

— Рад поздравить с Днем строителя всех, кто работает в этой отрасли — архитекторов, проектировщиков, дизайнеров, строителей!

Нашей компании «Квадро Интерьер» в следующем году исполняется 20 лет! Все это время мы вместе с Вами строили ремонтировали и обустраивали дома, коттеджи, квартиры, а также многочисленные общественные интерьеры — кафе, бары, рестораны, гостиницы, апартаменты, санатории, медицинские центры и многие другие объекты.

Все годы нашей работы и творчества мы формируем спрос и моду, предлагая лучшие интерьерные решения от всемирно известных архитекторов и лучших европейских фабрик.

Поставляем эксклюзивные отделочные материалы и предметы интерьера: итальянский дизайнерский керамогранит, двери, перегородки, паркет, свет, мебель, немецкую сантехнику, кухни и многое другое!

Наш успех во многом это результат совместной работы, за что Вам огромное спасибо!

«Квадро Интерьер» — это два салона в центре города с большой экспозицией готовых интерьерных решений и большим количеством образцов, многие из которых в полном эксклюзиве, что позволяет подобрать идеальное сочетание и оптимальную цену.

Мы гордимся своей репутацией одной из самых надежных компаний. Мы — компания, которая отвечает за взятые на себя обязательства.

Наши клиенты считают преимуществом салонов «Квадро Интерьер» команду профессионально подготовленных сотрудников — наиболее сложные проекты заказывают у нас, несмотря на большое количество предложений на рынке.

В ближайшее время салоны восхитят вас новыми образцами практически во всех направлениях — от дверей высотой 3 метра до новых декоративных покрытий.

Benvenuti*!

Желаю всем счастья, здоровья, творческих успехов, высоких доходов и постоянного развития!