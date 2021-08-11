Форсаж 10: семья сибиряков незаметно похитила чайники из фуры на скорости более 80 км/ч

Мужчины украли груз из тягача на скорости более 80 километров в час. При этом дальнобойщик не заметил налетчиков и сам процесс.
Водитель грузовика, выполнявший поставку по трассе между Красноярском и Иркутском, сообщил о пропаже на сумму более 1 млн рублей различной электроники — от телевизоров до чайников и флеш-карт.
«Для этих целей криминальный дуэт оборудовал автомобили, способные ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузам», — рассказали в ведомстве.
Полицейские получили информацию, что к пропаже могут быть причастны жители Тайшета.
Во дворе частного дома подозреваемых, которыми оказались 54-летний отец и 33-летний сын, обнаружили часть пропавших товаров.
«У знакомых подозреваемых обнаружены два модернизированных автомобиля. У отечественного седана и японского фургона лобовое стекло могло откидываться вперед, в полу находились приваренное металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, а носовая часть фургона была обшита мягким материалом», — отметили в МВД.
Примечательно, что сибиряков уже судили за аналогичные хищения — украли из фуры груз оружия, за что провели 5 лет в местах лишения свободы.
Тогда семейный дуэт внес похожие изменения в конструкцию машин — при помощи устройства для сцепки их транспорт прижимался к большегрузам.
Для приглушения удара в момент стыковки между машинами зажималась выбрасываемая покрышка, привязанная к кольцу в салоне автомобиля.
На данный момент отец и сын находятся под подпиской о невыезде. Следователи не исключают, что они могли совершить другие аналогичные хищения.