«Форштадтская пивоварня» получила золото на крупнейшей выставке «Продэкспо»

Компания «Форштадтская пивоварня» получила шесть золотых медалей и почетный приз «Лучшее предприятие-2020» на крупнейшей международной выставке «Продэкспо» в Москве.

Экспертное жюри оценило вкус и качество сразу шести напитков пивоварни. Они получили почетные награды — золотые медали «Продэкспо». В дальнейшем эти медали покупатели смогут увидеть на этикетках — как прямое доказательство качества продукции.

Среди победных шести напитков есть новинка 2019го года — природная питьевая артезианская вода AWA. Она выпускается в двух видах — в бутылках объемом 0,5 и 1,5 л, с газом и без.

Кубок в номинации «Лучшее предприятие 2020» «Форштадтская пивоварня» «Лучшее предприятие-2020» «Форштадтская пивоварня» «Лучшее предприятие-2020» «Форштадтская пивоварня»

Новая природная минеральная вода впервые вышла в свет в 2019 году. Вот что о ней говорят сами производители:

«Мы бережно добываем кристально чистую родниковую воду из скважины глубиной 300 метров, сохраняя природный баланс минералов и микроэлементов. Добытая из глубоких недр земли, природная вода AWA разливается в безопасную экологичную бутылку, сохраняя всю уникальность состава и чистоту».

Также «Форштадтской пивоварне» вручили кубок в номинации «Лучшее предприятие 2020» — за высокое качество выпускаемой продукции.

Это не первые высокие награды пивоварни. Так, в прошлом году компания достойно выступила на крупном фестивале «Алтайфест» и конкурсе напитков в Сочи.

Напомним, что в 2019 году «Форштадтская пивоварня» отметила свое 15-летие. Производство находится на Алтае. В пивоварне работает команда высококлассных специалистов, которые разрабатывают уникальные рецептуры, создают новые продукты и бренды.

Безалкогольная продукция распространяется более чем в 20 регионах России. Представительства пивоварни находятся в Москве, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Барнауле, Новосибирске, Бийске, Томске, Красноярске, Иркутске, Новокузнецке и Кемерово.

Что известно о выставке

«Продэкспо» — это крупнейшая в России и Восточной Европе международная выставка напитков и продуктов питания. Здесь ежегодно представляют свою продукцию более 2600 компаний из 70 стран мира. «Продэкспо» посещают около 67 тыс. посетителей из 112 стран.

За новостями «Форштадтской пивоварни» можно следить в социальных сетях: fpk-pivo.ru, vk.com/forshtadtbeer, @forshtadt.beer