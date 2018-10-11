«Форштадтская пивоварня» вручила первые призы своим покупателям.

«Форштадтская пивоварня» выпустила новое безалкогольное пиво «Форштадтское premium» , которое участвует в акции, где главным призом станет автомобиль. Первый промежуточный розыгрыш прошел 6 октября в ресторане «Кинза и мята» в ТРЦ «Пионер».

Участниками розыгрыша стали более 100 человек. Среди них были разыграны четыре сертификата на проживание в парк-отеле «Ая» на двоих человек, два электроччайника, два фена, микроволновая печь, 10 фирменных наборов с атрибутикой от «Форштадтской пивоварни».

И, конечно, главным призом промежуточного розыгрыша стал iPhone 8.

Следующий розыгрыш состоится 10 ноября 2018 года.

Стать его участником легко: необходимо приобрести три литра безалкогольных напитков и получить специальный купон. Срок проведения акции с 8.08.2018 по 23.03.2019.

Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте розыгрышавтомобиля.рф и в магазинах-барах СИВЕЕRЯК Altay по следующим адресам: