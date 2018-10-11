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«Форштадтская пивоварня» вручила первые призы своим покупателям

«Форштадтская пивоварня» выпустила новое безалкогольное пиво «Форштадтское premium», которое участвует в акции, где главным призом станет автомобиль. Первый промежуточный розыгрыш прошел 6 октября в ресторане «Кинза и мята» в ТРЦ «Пионер».

«Форштадтская пивоварня» вручила первые призы своим покупателям.
«Форштадтская пивоварня» вручила первые призы своим покупателям.
Nightout (фото предоставлено организатором)

Участниками розыгрыша стали более 100 человек. Среди них были разыграны четыре сертификата на проживание в парк-отеле «Ая» на двоих человек, два электроччайника, два фена, микроволновая печь, 10 фирменных наборов с атрибутикой от «Форштадтской пивоварни».

И, конечно, главным призом промежуточного розыгрыша стал iPhone 8.

Следующий розыгрыш состоится 10 ноября 2018 года.

Стать его участником легко: необходимо приобрести три литра безалкогольных напитков и получить специальный купон. Срок проведения акции с 8.08.2018 по 23.03.2019.

Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте розыгрышавтомобиля.рф и в магазинах-барах СИВЕЕRЯК Altay по следующим адресам:

  • ул. Балтийская, 2;
  • пр. Красноармейский, 59-а;
  • пр. Комсомольский, 40;
  • пр. Космонавтов, 36-д, корп. А.
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