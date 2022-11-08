Форум командиров детских объединений Алтайского края прошел при участии молодогвардейцев

В санатории «Сосновый бор» Первомайского района прошел краевой форум командиров детских общественных объединений. Спикером открытого диалога «Патриотами становятся» стала Виктория Анищенко — руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Она поделилась с детьми опытом общественной работы и волонтерской деятельности на освобожденных территориях.

На форум, прошедший под девизом «Успех лидера — успех команды!», приехали представители школьного самоуправления, активисты Российского движения школьников и юнармейцы.

«В формате открытого диалога мы поговорили об истинном патриотизме, выборе жизненного пути и самореализации», — рассказала Виктория Анищенко.

Форум командиров детских объединений Алтайского края. Фото: пресс-служба «Единой России»

Этим летом она стала участницей первого женского отряда добровольцев, основной задачей которого является организация детского образовательного и культурного досуга в Донбассе. «Молодая Гвардия Единой России» ведет активную волонтерскую деятельность на территории Донецкой и Луганской народных республик с 27 февраля этого года. Там побывали уже более 700 молодогвардейцев, в том числе из Алтайского края.

Вместе с Викторией Анищенко спикерами площадки «Патриотами становятся» стали председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Алтайского края Ольга Казанцева.

Форум командиров детских объединений Алтайского края. Фото: пресс-служба «Единой России»

Форум командиров детских объединений проводит Алтайский Краевой Союз детских и подростковых организаций, чтобы наладить взаимодействие между взрослыми людьми и подрастающим поколением для развития и становления детского, молодежного общественного движения в регионе. Отмечается, что форум — традиционное образовательное событие, место обмена лучшим опытом работы, практикум по получению инноваций в системе детского и молодежного движения.