«Форум секс-работников» выступил за исключение проституции из КоАП

Представители российского общественного движения «Форум секс-работников» призвали главу рабочей группы по подготовке проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Константина Чуйченко исключить из него статью 6.11 — о занятиях проституцией.

Активисты ссылаются на рекомендации ООН и утверждают, что «нынешнее положение дел стимулирует рост коррупции среди сотрудников правоохранительных органов и вынесение заведомо неправосудных решений», пишет «Коммерсантъ».

В действующей редакции КоАП за проституцию предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей.

Представители «Форума секс-работников» уточнили, что в соответствующей индустрии в России сейчас задействованы по меньшей мере 4 млн человек, и их численность неуклонно растет в последние годы, пишет polit.ru.