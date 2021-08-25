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Жизнь

Фотя Поветенный: почему 25 августа нужно обращать внимание на сны

25 августа православные чтят память мучеников Фотия и Аникиты, которые приходились друг другу племянником и дядей. Чем в этот день помогут сны и почему праздник нельзя отмечать с размахом — в материале altapress.ru.

Сон.
Сон.
СС0.

История памятной даты

Во времена правления императора Диоклетиана в конце 3 века Аникита был сенатором Никомидии. Чиновник пошел наперекор правителю, когда тот выставил на городской площади орудия казни для устрашения христиан.

Разгневанный император приказал подвергнуть Аникиту истязаниям и бросить его на растерзание диким зверям. Вот только лев, которого выпустили из клетки, не стал рвать «подсудного» и начал к нему ластиться.

Против пришедшего в немилость сенатора Аникиты пытались применять разные казни, но бог спасал его раз от раза. После этого племянник мученика Фотий бросил Диоклетиану: «Идолопоклонник, твои боги — ничто!». Разъяренный правитель приказал сжечь обоих в печи.

Огонь.
Огонь.
открытые источники (CC0)

Вдохновленные подвигами Аникиты и Фотия, многие христиане по доброй воле шагнули в огонь и скончались с молитвой на устах. Когда люди увидели, что огонь не тронул тела мучеников, вдохновленные язычники уверовали в Христа.

Этот день на Руси прозвали Фотей Поветенным.

Традиции 25 августа

Преподобный Фотий исцелил много людей. Во врачевании он применял листья и ягоды черемухи. Именно поэтому 25 числа предки заготавливали плоды целебного растения. Считалось, что черемуха способна предотвратить многие тяжелые заболевания и недуги.

На Алтае повторно зацвела черемуха.
На Алтае повторно зацвела черемуха.
из соцсетей

Также прародители обращали пристальное внимание на сны. По поверью, в праздник святых были вещими и могли подсказать, как решить жизненные проблемы.

Что запрещено на день Фоти Поветенного

Нельзя:

  • Устраивать шумные застолья и пить горячительное. Ослушание запрета может принести болезни, проблемы в семье и на работе;
  • Ходить на рыбалку. В праздник особенно активны злые водные духи, которые могут «навечно взять в заложники»;
Рыбалка.
Рыбалка.
Pixabay.com
  • Отлынивать от работы. За лень и праздность в Фотиев день судьба может преподнести наказание.

Народные приметы на праздник

  • Если 25 августа идет дождь, то быть бабьему лету коротким;
  • На улице тепло — к обилию белых грибов в лесу;
  • Гроза — к теплой осени;
  • Кошка умывается — к холоду.
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