Фотя Поветенный: почему 25 августа нужно обращать внимание на сны

История памятной даты
Во времена правления императора Диоклетиана в конце 3 века Аникита был сенатором Никомидии. Чиновник пошел наперекор правителю, когда тот выставил на городской площади орудия казни для устрашения христиан.
Разгневанный император приказал подвергнуть Аникиту истязаниям и бросить его на растерзание диким зверям. Вот только лев, которого выпустили из клетки, не стал рвать «подсудного» и начал к нему ластиться.
Против пришедшего в немилость сенатора Аникиты пытались применять разные казни, но бог спасал его раз от раза. После этого племянник мученика Фотий бросил Диоклетиану: «Идолопоклонник, твои боги — ничто!». Разъяренный правитель приказал сжечь обоих в печи.
Вдохновленные подвигами Аникиты и Фотия, многие христиане по доброй воле шагнули в огонь и скончались с молитвой на устах. Когда люди увидели, что огонь не тронул тела мучеников, вдохновленные язычники уверовали в Христа.
Этот день на Руси прозвали Фотей Поветенным.
Традиции 25 августа
Преподобный Фотий исцелил много людей. Во врачевании он применял листья и ягоды черемухи. Именно поэтому 25 числа предки заготавливали плоды целебного растения. Считалось, что черемуха способна предотвратить многие тяжелые заболевания и недуги.
Также прародители обращали пристальное внимание на сны. По поверью, в праздник святых были вещими и могли подсказать, как решить жизненные проблемы.
Что запрещено на день Фоти Поветенного
Нельзя:
- Устраивать шумные застолья и пить горячительное. Ослушание запрета может принести болезни, проблемы в семье и на работе;
- Ходить на рыбалку. В праздник особенно активны злые водные духи, которые могут «навечно взять в заложники»;
- Отлынивать от работы. За лень и праздность в Фотиев день судьба может преподнести наказание.
Народные приметы на праздник
- Если 25 августа идет дождь, то быть бабьему лету коротким;
- На улице тепло — к обилию белых грибов в лесу;
- Гроза — к теплой осени;
- Кошка умывается — к холоду.