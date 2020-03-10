Фотофакты. Дорогами наших отцов

2 марта в ДК г. Барнаула состоялась концертная программа «Дорогами наших отцов», посвящённая началу Года памяти и славы. Активное участие в организации мероприятия приняли депутаты Барнаульской городской думы Марина Понкрашева, Андрей Солодилов, Кристина Юстус и Ксения Белоусова.

В этот вечер перед гостями концерта выступили Барнаульский духовой оркестр, Барнаульский академический хор им. А. Б. Тарнецкого, Барнаульский детский академический хор, ансамбль барабанщиц «Ритмы времени», хоровые коллективы детских музыкальных школ города.

Также на сцену вышел сводный детский хор из городских музыкальных школ и школ искусств — это около 300 талантливых ребят из Барнаула. Они исполнили Государственный гимн Российской Федерации.

В концерте прозвучали такие известные композиции, как «Катюша», «Смуглянка», «Москвичи», «Алеша», «Баллада о солдате». Зал тепло принимал солистов программы К. Рыбакова, Д. Веселовского, В. Никитина, К. Ергину, Э. Новикян.

Как отметила одна из организаторов концерта, депутат Барнаульской городской думы Кристина Юстус, проведение мероприятия такого масштаба стало уже доброй традицией в преддверии 9 Мая.

— В прошлом году при поддержке Барнаульской городской думы состоялся первый концерт. В год 75-летия Великой Победы концерт объединил людей разных поколений, от дошкольников до участников Великой Отечественной войны. Когда люди разных возрастов собираются в одном зале и на одном дыхании слушают песни, прославляющие героическое прошлое нашей страны, это дорогого стоит. Ведь именно в такие моменты можно ощутить духовное единение, дать возможность одним вспомнить и спеть эти песни, а другим — познакомиться с мотивами, которые дороги каждому в нашей стране, и полюбить их.

В зале присутствовали заместитель председателя правительства Алтайского края — руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь, ветераны и пенсионеры, представители общественных организаций и ТОСов, студенты БЮИ, школьники, родители и близкие юных артистов.

Концертная программа «Дорогами наших отцов». Дмитрий Лямзин.