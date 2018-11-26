Фотофакты: как барнаульский аэропорт встретил гостей «На высоте!»

24 ноября в бизнес-терминале Международного аэропорта Барнаул имени Германа Степановича Титова состоялась встреча путешественников — друзей и клиентов журнала «Я Покупаю» . Опытные туристы и любители активного отдыха стали участниками увлекательной игры, в ходе которой весело собирали чемоданы, знакомились с достопримечательностями, проходили инструктаж перед взлетом и даже объяснялись жестами. Ведь чего только не бывает на незнакомой земле!

Победители получили подарки от салона часового искусства «Женева», сети салонов кожаной галантереи «Сафари», а также сертификаты от сети фирменных магазинов «Корс» Подсосновского пивоваренного завода.

Компания «Диво Алтая» презентовала гостям масло-спрей премиум-класса «Алтария» и угощала закусками, приправленными этим уникальным экопродуктом.

Здесь же состоялось событие мирового масштаба: презентация нового BMW X5 от автосалона «Дикси», официального дилера BMW в Барнауле. Именно в этот день дали старт продажам, и первый счастливчик уехал на новом автомобиле популярной линейки BMW. Вечер сопровождала приятная музыка от вокального дуэта, оригинальный фуршет и море положительных эмоций, а в конце все гости получили сертификаты на бесплатное обслуживание в бизнес-терминале.

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