Фотофакты: как барнаульский аэропорт встретил гостей «На высоте!»

Победители получили подарки от салона часового искусства «Женева», сети салонов кожаной галантереи «Сафари», а также сертификаты от сети фирменных магазинов «Корс» Подсосновского пивоваренного завода.
Компания «Диво Алтая» презентовала гостям масло-спрей премиум-класса «Алтария» и угощала закусками, приправленными этим уникальным экопродуктом.
Здесь же состоялось событие мирового масштаба: презентация нового BMW X5 от автосалона «Дикси», официального дилера BMW в Барнауле. Именно в этот день дали старт продажам, и первый счастливчик уехал на новом автомобиле популярной линейки BMW. Вечер сопровождала приятная музыка от вокального дуэта, оригинальный фуршет и море положительных эмоций, а в конце все гости получили сертификаты на бесплатное обслуживание в бизнес-терминале.