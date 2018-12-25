Фотофакты: как отметил новый год журнал «Я Покупаю»

23 декабря в банкет-холле «БАКО» (ул. Георгия Исакова, 247-д) прошел семейный праздник «Новый год с «Я Покупаю» для бизнес-мам и ребятишек с мастер-классами, творческими воркшопами и ярким шоу.

Стилист Александра Старостенкова дала рекомендации по выбору новогоднего наряда на примере новинок салонов GUESS и AMPERSAND. Она рассказала про модные тренды будущего года и ответила на вопросы гостей встречи. Стилист и визажист Евгения Петрова поделилась бьюти-лайфхаками, дала советы по макияжу и показала как сделать красивые, пышные локоны, которые станут украшением на любой вечеринке.

Для маленьких гостей работала творческая зона от магазина Hand Mad, где ребятишки делали необычные новогодние открытки. В комнате для кулинарных мастер-классов ребята украшали имбирные пряники вместе с поваром студии кондитерского мастерства «Глазурь». А в игровой клоуны устроили настоящее веселье с играми и танцами для всех.

На празднике можно было купить уникальное эко-масло в спрее «Алтария» и поучаствовать в конкурсе. Главный приз — поездка на новогоднее шоу в Москву. Но это еще не все подарки. Страховой дом «ВСК», банкет-холл «БАКО» и компания «Курорты России» разыграли ценные призы среди гостей праздника. Счастливчикам вручили промо-коды на страхование, билеты на детский праздник и путевку в Белокуриху.

В конце праздника гостей удивили настоящем новогодним чудом — ярким шоу мыльных пузырей.

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