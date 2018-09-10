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Фотофакты: как отметили День города в парке «Лесная сказка»

9 сентября весь город праздновал День рождения Барнаула. В парке «Лесная сказка» прошел большой семейный праздник от издательского дома «Алтапресс».

День города в парке «Лесная сказка».
День города в парке «Лесная сказка».
Ирина Пергаева

На главной сцене прошли выступления детских коллективов, конкурсы от партнеров проекта и игры от развеселых зверят — Кота Коржика и Зайки. Перед сценой работала необычная раскраска — автомобиль ГАЗ от салона «ТИСС-авто», а также зона с беспроигрышной лотерей от банка «Левобережный».

На главной аллее парка гостей праздника ждали мастер-классы от творческой мастерской изобразительного и декоративно-прикладного искусства Сергея Михайловича Погодаева и игротека с настольными играми от «Мосигры». Компания «Сибирские сети» приготовила для самых маленьких гостей парка гигантский боулинг, а их родители могли отдохнуть и подзарядить мобильные устройства в комфортной лаунж-зоне. «Сибирская продовольственная компания» радовала дегустацией мясных деликатесов и необычной игрой в крестики-нолики с элементами баскетбола, компания 2gis провела интерактивный квест с классными призами. Дегустацию также организовала компания «Полезные продукты», а веселый кот от кондитерской фабрики «Алтай» раздавал всем желающим сладости.

Кроме того, все утро по парку гуляли сказочные персонажи: Союзик от ИСК «Союз» и добрая баба-яга Галамартовна с тремя рыжими котами от сети распродаж «Галамарт».

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