Фотофакты: как праздновался День Победы в Барнауле до наступления коронавируса

24 июня в России состоится празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парады пройдут в 28 городах страны, но не в Барнауле, так как в городе все еще сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Altapress.ru решил вспомнить, как проходили Парады Победы 9 мая в столице Алтайского края до объявления самоизоляции.

Парад Победы в Барнауле в 2016 году

В праздновании 71-й годовщины Победы в Барнауле приняла участие колонна автомобилей времен Великой Отечественной войны. В составе колонны были легендарные автомобили «эмка», «полуторка» и многие другие. Ветеранов приветствовали ансамбль барабанщиц «Ритмы времени» и курсанты Барнаульского юридического института. А завершил шествие сводный духовой оркестр, который исполнил мелодии военных лет.

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2016 года. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле 9 мая 2016 года. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле 9 мая 2016 года. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле 9 мая 2016 года. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле 9 мая 2016 года. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле 9 мая 2016 года. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле 9 мая 2016 года. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле 9 мая 2016 года. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле 9 мая 2016 года. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле 9 мая 2016 года. Анна Зайкова

Парад Победы в Барнауле в 2017 году

В 2017 году торжественным маршем по площади Советов прошли более тысячи человек — парадные расчеты кадетских корпусов, войсковых частей и силовых структур Барнаульского гарнизона.

Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Олег Богданов Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Олег Богданов Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2017 год. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2017 год. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Олег Богданов Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2017 год. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2017 год. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2017 год. Анна Зайкова

Парад Победы в Барнауле в 2018 году

В этот день на площади собрались тысячи барнаульцев, прошел торжественный марш, также был пронесен флаг Российской Федерации и Знамя Победы. А с трибун за праздничным шествием восторженно наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла.

Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2018 год. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2018 год. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2018 год. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2018 год. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2018 год. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2018 год. Анна Зайкова Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2018 год. Анна Зайкова

Парад Победы в Барнауле в 2019 году

В 2019 году впервые барнаульцев с Днем Победы поздравил губернатор Виктор Томенко. В этот день по площади прошел сводный духовой оркестр Барнаульского гарнизона под управлением военного дирижера майора Юрия Липича.

Колонна техники времен Великой Отечественной войны проследовала по площади перед тысячами зрителей. Сначала выехали мотоциклы, а замкнул колонну автомобиль ГАЗ-20, названный в честь Победы над фашистской Германией «Победа».