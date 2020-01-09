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Фотофакты: как прошел фестиваль снежных фигур — 2019

28 декабря в Парке спорта (ул. Энтузиастов, 12-в) прошел фестиваль снежных фигур. Имена победителей, праздничная программа и сюрпризы от партнеров праздника — в нашем фоторепортаже.

Фестиваль снежных фигур – 2019.
Фестиваль снежных фигур – 2019.
Дмитрий Лямзин.

В этот день барнаульцам и гостям города представили снежный городок с лабиринтом, тематическими фигурами из снега и главную новогоднюю красавицу Индустриального района. Партнеры события — сеть магазинов для активных Pulse, «Радиотехника», ИСК «Союз», журнал «Телепарк» и компания «Алтайлес» — порадовали участников подарками на основной сцене.

В рамках фестиваля снежных фигур студенты Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова представили 7 работ, которые оценивало жюри, в состав которого вошли Артем Сергеевич Малыгин, член союза архитекторов РФ, доцент кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ, Юрий Владимирович Гребенщиков, член союза художников РФ, преподаватель кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ, представители Парка спорта Алексея Смертина и издательского дома «Алтапресс». Работы созданы по эскизам студентов, в числе которых победитель фестиваля — мультгерой компании «Радиотехника», сказочный домик «Доброго доктора», снеговик журнала «Телепарк» и другие волшебные персонажи. В завершение организаторы наградили всех участников дипломами на главной сцене. Фестиваль прошел при поддержке администрации Индустриального района.

Результаты фестиваля снежных фигур — 2019

1-е место: фигура магазина «Радиотехника»

исполнители:

  • Синельников Андрей Александрович,
  • Татарников Даниил Евгеньевич.
2-е место: фигура КДЦ «Добрый доктор»

исполнители:

  • Еремина Юлия Олеговна,
  • Русских Арина Сергеевна.
3-е место: фигура КОБ «Пляж»

исполнители:

  • Брютова Мария Алексеевна,
  • Вологина Полина Владимировна,
  • Иванищева Анастасия Александровна.

Дипломы участников

Фигура сети магазинов для активных Pulse

исполнители:

  • Ананьева Светлана Игоревна,
  • Отихайленко Артем Борисович,
  • Павленко Екатерина Геннадьевна,
  • Шеловских Егор Сергеевич.
Фигура ИД «Алтапресс»,

исполнители:

  • Веретенникова Екатерина Павловна,
  • Кузеванова Анастасия Сергеевна,
  • Смирнова Анастасия Андреевна.
Фигура журнала «Телепарк»

исполнители:

  • Бессоседняя Юлия Владимировна,
  • Кочтыгова Елена Александровна,
  • Нализко Анастасия Евгеньевна,
  • Степанова Анна Витальевна.
Фигура банкетного зала «Кафе в парке»

исполнители:

  • Айкишева Анастасия,
  • Изергина Мария,
  • Лескина Татьяна,
  • Мошкина Анастасия,
  • Щетинина Дарья.

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