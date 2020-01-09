В этот день барнаульцам и гостям города представили снежный городок с лабиринтом, тематическими фигурами из снега и главную новогоднюю красавицу Индустриального района. Партнеры события — сеть магазинов для активных Pulse, «Радиотехника», ИСК «Союз», журнал «Телепарк» и компания «Алтайлес» — порадовали участников подарками на основной сцене.
В рамках фестиваля снежных фигур студенты Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова представили 7 работ, которые оценивало жюри, в состав которого вошли Артем Сергеевич Малыгин, член союза архитекторов РФ, доцент кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ, Юрий Владимирович Гребенщиков, член союза художников РФ, преподаватель кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ, представители Парка спорта Алексея Смертина и издательского дома «Алтапресс». Работы созданы по эскизам студентов, в числе которых победитель фестиваля — мультгерой компании «Радиотехника», сказочный домик «Доброго доктора», снеговик журнала «Телепарк» и другие волшебные персонажи. В завершение организаторы наградили всех участников дипломами на главной сцене. Фестиваль прошел при поддержке администрации Индустриального района.
Результаты фестиваля снежных фигур — 2019
исполнители:
- Синельников Андрей Александрович,
- Татарников Даниил Евгеньевич.
исполнители:
- Еремина Юлия Олеговна,
- Русских Арина Сергеевна.
исполнители:
- Брютова Мария Алексеевна,
- Вологина Полина Владимировна,
- Иванищева Анастасия Александровна.
Дипломы участников
исполнители:
- Ананьева Светлана Игоревна,
- Отихайленко Артем Борисович,
- Павленко Екатерина Геннадьевна,
- Шеловских Егор Сергеевич.
исполнители:
- Веретенникова Екатерина Павловна,
- Кузеванова Анастасия Сергеевна,
- Смирнова Анастасия Андреевна.
исполнители:
- Бессоседняя Юлия Владимировна,
- Кочтыгова Елена Александровна,
- Нализко Анастасия Евгеньевна,
- Степанова Анна Витальевна.
исполнители:
- Айкишева Анастасия,
- Изергина Мария,
- Лескина Татьяна,
- Мошкина Анастасия,
- Щетинина Дарья.