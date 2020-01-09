В этот день барнаульцам и гостям города представили снежный городок с лабиринтом, тематическими фигурами из снега и главную новогоднюю красавицу Индустриального района. Партнеры события — сеть магазинов для активных Pulse, «Радиотехника», ИСК «Союз», журнал «Телепарк» и компания «Алтайлес» — порадовали участников подарками на основной сцене.

В рамках фестиваля снежных фигур студенты Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова представили 7 работ, которые оценивало жюри, в состав которого вошли Артем Сергеевич Малыгин, член союза архитекторов РФ, доцент кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ, Юрий Владимирович Гребенщиков, член союза художников РФ, преподаватель кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ, представители Парка спорта Алексея Смертина и издательского дома «Алтапресс». Работы созданы по эскизам студентов, в числе которых победитель фестиваля — мультгерой компании «Радиотехника», сказочный домик «Доброго доктора», снеговик журнала «Телепарк» и другие волшебные персонажи. В завершение организаторы наградили всех участников дипломами на главной сцене. Фестиваль прошел при поддержке администрации Индустриального района.

Результаты фестиваля снежных фигур — 2019

1-е место: фигура магазина «Радиотехника» исполнители: Синельников Андрей Александрович,

Татарников Даниил Евгеньевич.

2-е место: фигура КДЦ «Добрый доктор» исполнители: Еремина Юлия Олеговна,

Русских Арина Сергеевна.

3-е место: фигура КОБ «Пляж» исполнители: Брютова Мария Алексеевна,

Вологина Полина Владимировна,

Иванищева Анастасия Александровна.

Дипломы участников

Фигура сети магазинов для активных Pulse исполнители: Ананьева Светлана Игоревна,

Отихайленко Артем Борисович,

Павленко Екатерина Геннадьевна,

Шеловских Егор Сергеевич.

Фигура ИД «Алтапресс», исполнители: Веретенникова Екатерина Павловна,

Кузеванова Анастасия Сергеевна,

Смирнова Анастасия Андреевна.

Фигура журнала «Телепарк» исполнители: Бессоседняя Юлия Владимировна,

Кочтыгова Елена Александровна,

Нализко Анастасия Евгеньевна,

Степанова Анна Витальевна.

Фигура банкетного зала «Кафе в парке» исполнители: Айкишева Анастасия,

Изергина Мария,

Лескина Татьяна,

Мошкина Анастасия,

Щетинина Дарья.

Организатор

Организатор

Партнер

Партнер