Фотогеничный Барнаул. Где сделать отличные кадры для своего Instagram без навыков фотографа и профессиональных локаций

Лето — самое удачное время для того, чтобы разбавить социальные сети интересными фото. Мы решили не водить вас по банальным и традиционным скверам и аллеям Барнаула, а покажем лучше интересные здания и постройки. Центр Барнаула оказался очень фотогеничным, и он точно вам поможет. Корреспонденты Altapress.ru прогулялись по центру города и составили рейтинг мест, которые украсят кадры даже если вы совсем не фотограф и не модель.

1. Дом Яковлева и Полякова

Двухэтажное здание расположено в Центральном районе города на пересечении улиц писателей — Короленко и Максима Горького. Этот памятник архитектуры начала XX века является одним из символов Барнаула.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

А еще — отличное место для по-настоящему красивых фото. Секрет прост: это здание в стиле «модерн» нетипично для города, поэтому своей уникальностью пленит фотографов и моделей. Как будто вы побывали в Санкт-Петербурге.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс» Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс» Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

2. ГМИЛИКА

Здание музея расположено по адресу ул. Льва Толстого, 2 и является памятником архитектуры, истории и культуры конца XIX века.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

Ради отличных фото в стиле «старого города» не обязательно проходить на территорию музея. Достаточно сделать красивые кадры около старинного, массивного входа с интересными воротами. Фотографии однозначно получатся с магической ноткой старины.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс» Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

3. Синий дом

Этот гигант находится по адресу пр. Красноармейский 77. С какой стороны не подойди к этому жилому зданию — везде у вас получатся необычные фото.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

Представьте, вы находитесь рядом с современным космическим жилым комплексом. На самом деле, кто-то видит в нем огромный корабль, а кто-то — космический шаттл. Поэтому для каждого это место будет разным. На фоне здания ракурс снизу будет наиболее удачным, чтобы показать всю его величину.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

4. Историческая арка на Толстого

На четной стороне улицы Льва Толстого, если двигаться в сторону Социалистического проспекта, есть кирпичная арка, на стенах которой можно рассмотреть выцарапанные имена, фамилии и даты.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

Здесь стоит побывать не столько из-за интересных фотографий, сколько из-за мощной энергетики «каменного мешка». Во времена массовых арестов арка использовалась как тюремная камера.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

Сейчас место выглядит современно и красиво, но всё же, выцарапанные фамилии отправляют нас в историю. Сегодня потертый кирпич и золотые огоньки наверху являются отличной локацией для нестандартных и свежих фото.

5. Бесплатная сменная локация

Если будете прогуливаться от площади Сахарова вниз по Социалистическому проспекту, то на четной стороне улицы обязательно увидите замечательную локацию. Соседний магазинчик цветов каждый раз делает её совершенно новой.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

Вам ничего не нужно придумывать, просто встаньте и сделайте несколько интересных кадров. Вот вы в палитре Нового года, теперь Пасхи, а через пару месяцев вы уже делаете кадры в летней композиции!

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

­­­6. Театр кукол «Сказка»

Новое здание театра кукол «Сказка» находится по адресу: улица Пушкина 41. Само по себе здание очень яркое, необычное и красивое, поэтому подойдёт для красочных фотографий.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

Также перед театром этим летом появились аккуратные скамейки, фонари и вазоны с цветами в виде шаров. На первый взгляд это выглядит достаточно просто, но фото получаются хорошие и в светлое и в тёмное время суток.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс» Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

7. Готовая фотозона

Возле музея «Город» по улице Льва Толстого 24 на пересечении с Ленинским проспектом оборудовано интересное пространство с лавочками, цветами, аркой и деревом из стали с многочисленными замочками молодоженов.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

Да и само здание музея очень фотогеничное и является памятником архитектуры. А еще по вечерам здесь можно поймать лучи закатного солнца и получить тёплые атмосферные снимки.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

8. Яркие огоньки

Следующее место для всех любителей гирлянд, мелких желтых огоньков на заднем фоне. На первом этаже «Сити центра» (проспект Красноармейский 47А) и зимой и летом на панорамных окнах, выходящих на улицу, висят и светятся огни, которые очень хорошо получаются на фото.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

Конечно, это место больше подходит для съемки в темное время суток, но нам без проблем удалось сделать красивые фотографии и при свете. Главное, чтобы лампочки включили.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

9. Барнаульские трамвайчики

На барнаульских трамвайчиках можно не только кататься, в них можно и нужно фотографироваться, особенно в стареньких желто-красных.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

Но есть один нюанс: если вы собираетесь воспользоваться этим местом, лучше садиться на конечных станциях, чтобы было менее людно, просторно и удобно сделать фото.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

10. Дом на Социалистическом

Фотография у обычного жилого дома? А почему бы и нет?! Прогуливаясь по Социалистическому проспекту, вы наверняка обращали внимание на красивое красное здание с зелёной крышей и белыми балкончиками. Рядом с ним создается впечатление, что гуляешь уже и не по Барнаулу вовсе. Чем вам не отличное место для фото?

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

Находится этот дом по адресу Социалистический проспект 38. Также между дорогой и забором у этого здания есть аллея из лиственных деревьев с одной стороны и елей с другой, что тоже будет отличной локацией для снимков.

Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс» Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс» Фотогеничный Барнаул — подборка новых и необычных локаций. ИД «Алтапресс»

Текст и фото — Виктория Лущик и Анна Молчанова.