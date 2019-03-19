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Жизнь

Фотограф с помощью дрона снял на видео гигантские «Врата ада»

Фотограф Алессандро Бельгиохосо снял с помощью дрона кратер Дарваза («Врата ада» или «Дверь в Преисподнюю») в туркменской пустыне Каракумы.

Пустыня из космоса.
Пустыня из космоса.
Сергей Рязанский, roscosmos.ru

Кратер, глубина которого составляет не менее 20 метров, горит уже почти 50 лет. Температура в нем порой достигает 1000 градусов Цельсия.

Кратер появился в 1971 году, когда советские геологи обнаружили в этом месте скопление подземного газа. Во время бурения скважины инженеры наткнулись на подземную пустоту — земля обвалилась, образовалась дыра диаметром около 60 метров, пишет mail.ru. Под землю провалилась буровая вышка, оборудование и транспортные средства, а наружу начал вырываться опасный газ.

Чтобы вредные газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар потухнет через несколько лет, но ошиблись.

Беспилотник может выдержать температуру до 40 градусов Цельсия, поэтому дрон не слишком приближался к кратеру. Тем не менее, видео и фото получились впечатляющими.

Ранее сообщалось, что в Австралии ученые нашли «врата ада»: они представляют собой цепь ранее неизвестных вулканов, возраст которых превышает 50 миллионов лет. Название «врата ада» хребту дали местные жители, которых он периодически пугал страшными звуками во время сейсмической активности.

Вулканы располагаются на глубине примерно в пять километров под водой. Многие специалисты не могут понять, почему раньше эти вулканы никто не замечал. О таинственной природе их появления пока также ничего не известно.

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