Фотографиями майского снегопада делятся жители Алтайского края

«Белым покрывалом укутал снежок зеленую травку в Алейске, Шипуново. Добрался уже до Волчихи», – добавляет Telegram-канал «Блогерша Рубцовск».
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Весь Алтайский край постепенно укрывает снежным одеялом. До Барнаула он еще не дошел, а вот в Алейске, например, уже есть.
«Белым покрывалом укутал снежок зеленую травку в Алейске, Шипуново. Добрался уже до Волчихи», – добавляет Telegram-канал «Блогерша Рубцовск».
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