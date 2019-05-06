Фотоконкурс «День отца»: станьте участником выставки под открытым небом

16 июня в России празднуют День отца. В честь этого праздника редакция altapress.ru совместно с комитетом по культуре Барнаула объявляет фотоконкурс. Призеры и победители проекта станут участниками большой фотовыставки под открытым небом, которая торжественно откроется на улице Мало-Тобольской 12 июня, а также получат благодарности от администрации города и ценные призы от партнеров.

Для участия в конкурсе необходимо до 26 мая включительно опубликовать в любой социальной сети фотографию отца и ребенка с хештегом #алтайскийпапа2019. В конкурсе могут участвовать как семьи со снимками из личных архивов, так и профессиональные фотографы. В подписи к фотографии обязательно нужно указать имена героев, ФИО автора, телефон и электронную почту для связи (в ином случае фотография участвовать в конкурсе не будет).

С 27 мая на сайте altapress.ru начнется открытое голосование. Параллельно будет работать жюри проекта. Автор и герои фотографии, которую признает лучшей жюри проекта, получат главный приз. Также ценный приз получат герои и автор фото, выбранного читателями сайта altapress.ru. Все снимки победителей попадут на фотовыставку на ул. Мало-Тобольской.

Кроме того, для выставки дополнительно выберут еще несколько фотографий.

Итоги конкурса будут торжественно представлены на пешеходной улице Мало-Тобольской 12 июня.

Организатор: ООО ИД «Алтапресс». Срок проведения: 30 апреля — 12 июня 2019 года. Подробную информацию о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте altapress.ru.

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