Фотоконкурс в честь Дня отца: прими участие в народном голосовании

28 мая стартует онлайн-голосование среди участников фотоконкурса #алтайскийпапа2019, в ходе которого читатели altapress.ru определят, кто получит приз зрительских симпатий и примет участие в выставке под открытым небом.

Одновременно с этим работу по отбору фотографий начинает жюри проекта. Автор и герои фотографии, которая станет лучшей по версии жюри, получат главный приз. Также ценный приз получат герои и автор фото, выбранного читателями сайта altapress.ru. Призы предоставляет партнер проекта — «Сбербанк». Кроме того, жюри будут выбраны несколько фотографий, авторы которых, наряду с победителями, получат почетные грамоты от администрации Барнаула и попадут на фотовыставку. Итоги конкурса объявят 12 июня на пешеходной улице Мало-Тобольской.

Организаторы конкурса: ООО ИД «Алтапресс». Срок проведения конкурса: 30 апреля — 12 июня 2019 года. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в Правилах проведения фотоконкурсов. Возрастное ограничение 0+

Организатор

Организатор

При поддержке Комитета по культуре города Барнаула