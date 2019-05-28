Фотоконкурс в честь Дня отца: прими участие в народном голосовании

- Аббазян Максим с дочерью Златой. Автор фото: Ксения Журавлева
- Абраменко Андрей с сыновьями Максимом и Михаилом. Автор фото: Абраменко Людмила
- Абрамов Виталий с дочками Катей и Настей. Автор фото: Абрамова Светлана Алексеевна
- Балыковы Александр с детьми Ярославом и Марией. Автор фото: Балыкова Анастасия
- Богданов Евгений с сыном Артемом. Автор фото: Богданова Елена
- Борисов Александр с сыновьями Глебом и Макаром. Автор фото: Анастасия Борисова
- Борцов Владимир дочкой Варварой. Автор фото: Борцова Анастасия Игоревна
- Бочков Дмитрий и Алена. Автор фото: Бочкова Ольга
- Бутенко Денис и Данил. Автор фото: Бутенко Елена
- Ванюшкин Сергей с сыном Ярославом. Автор фото: Алдабаева Татьяна
- Веснин Артём с дочерью Есенией. Автор фото Веснина Елизавета
- Витовтов Дмитрий с сыном Лёвой. Автор фото: Евгений Витовтов
- Герман Александр с дочкой Ариной. Автор фото: Герман Дарья
- Говорухин Иван с сыном Владимиром. Автор фото: Петрова Евгения
- Голованов Максим с сыном Глебом. Автор фото: Голованова Софья
- Головкин Евгений с дочкой Полиной. Автор фото: Александра Князева
- Горбатков Николай и сын Михаил. Автор фото: Горбаткова Елена
- Григорьев Андрей с сыном Иваном. Автор фото: Григорьева Анна Евгеньевна
- Григорьев Дмитрий и сын Артемий. Автор фото: Григорьева Виктория
- Давыдов Янис и Руслан. Автор фото: Давыдова Юлия
- Дубинин Антон с дочерью Алисой. Автор фото: Дубинина Милена
- Евгений Сесин с дочками Алисой и Александрой. Автор фото: Ольга Сесина
- Еремеев Александр Сергеевич и Еремеева Дарья. Автор фото: Еремеева Ольга
- Ермилов Сергей с сыном Максимом и дочерью Ангелиной. Автор фото: Ермилова Елена
- Ефимкин Василий с дочерью Евгенией. Автор фото: Ефимкина Неля
- Жариков Иван с дочерью Милой. Автор фото: Жарикова Елена
- Жданов Александр с сыном Георгием. Автор фото: Жданова Елена
- Жданов Роман со дочкой Алисой. Автор фото: Валерий Карпов
- Зиновьев Вадим с сыном Данилом. Автор фото: Зиновьева Полина
- Зыряновы Сергей Елизавета и Екатерина. Автор фото: Зырянова Ксения
- Игнатенко Юрий с сыном Арсением. Автор фото: Кирилл Бабий
- Карпов Анатолий с сыном Матвеем. Автор фото: Карпова Оксана
- Гайкалов Кирилл с Данькой. Автор фото: Гайкалова Юлия
- Кислицын Александр с дочкой Полиной. Автор фото: Лакедемонская Ирина
- Кислов Виталий с детьми Викторией и Владиславом. Автор фото: Никонова Татьяна
- Клименко Виктор с сыном Артёмом. Автор фото: Колупаева Вера
- Кожакулов Руслан с дочерью Надеждой. Автор фото: Кожакулова Наталья
- Кожеченков Александр с сыновьями Матвеем и Арсением. Автор фото: Елясова Юлия
- Козлов Василий и Козлова Виктория. Автор фото: Устинова Алина
- Коновалов Григорий и сын Александр. Автор фото: Прокопьева Елена
- Криворучко Вадим с соном Мироном. Автор фото: Криворучко Дарья
- Кузнецов Александр с сыном Денисом. Автор фото: Кузнецова Ксения
- Кульбякин Сергей с дочерью Ариной. Автор фото: Кульбякина Юлия
- Лагутин Денис с сыновьями Макаром и Артёмом. Автор фото: Лагутина Анна
- Литвинов Сергей и сын Литвинов Богдан. Автор фото: Литвинова Алиса
- Маликов Владимир с дочкой Ульяной. Автор фото: Дерендяева Анна
- Милюк Сергей и Екатерина. Автор фото: Милюк Юлия
- Мустафаев Андрей с дочкой Марией. Автор фото: Мустафаева Маргарита
- Виталий @viterran с дочерью Златой. Автор фото: (участник конкурса) Нина Чупрова
- Тихон и Андрей. Автор фото: (участник конкурса) Татарникова Нина
- Неверов Евгений с дочкой Мией. Автор фото: Неверова
- Никитин Александр с дочкой Кирой. Автор фото: Дмитрий Днепровский
- Овчаров Дмитрий с сыном Артёмом. Автор фото: Овчарова Дарья
- Ольхин Максим с сыном Сашей и дочкой Аней. Автор фото: Ольхина Юлия
- Останин Егор с сыном Евгением. Автор фото: Зиновьева Екатерина
- Петров Алексей с сыном Елисеем. Автор фото: Петрова Наталья
- Пигарев Андрей Василиса и Вероника. Автор фото: Елизарова Маргарита
- Плотников Денис с дочерью Викторией. Автор фото: Кытманова Татьяна
- Полосухин Юрий с сыном Владимиром. Автор фото: Полосухина Наталья
- Поскотиновы Артём и Денис. Автор фото: Леонгарт Светлана
- Прищепо Виталий с женой Натальей и детьми Людмилой Софией и Ильёй. Автор фото: Шнейдер Галина
- Проходцов Андрей с дочерью Анной. Автор фото: Деринг Татьяна
- Прохоровы Сергей Иван и Михаил. Автор фото: Прохорова Евгения
- Рязанов Александр с сыном Тимофеем. Автор фото: Рязанова Татьяна
- Сазонов Виталий с сыном Никитой. Автор фото: Сазонова Юлия
- Сапронов Алексей с дочерью Алисой. Автор фото: Сапронова Галина
- Соколов Эдуард с дочерью Александрой. Автор фото: Червонцева Евгения
- Суботний Андрейс сыном Матвеем. Автор фото: Суботняя Лариса
- Сухих Михаил с сыном Назаром. Автор фото: Сухих Инга
- Тимонин Алексей с сыном Тимониным Александром. Автор фото: Тимонина Галина
- Токарчук Сергей и Ольга. Автор фото: Воронова Анастасия
- Фомин Дмитрий с сыном Романом. Автор фото: Татьяна Синкевич
- Фурманов Павел с детьми Стёпой и Катей. Автор фото: Сесина Ольга
- Чернов Геннадий с дочерью Надеждой. Автор фото: Мавлютов Ильяс
- Шакалов Михаил с дочерью Мирославой. Автор фото: Шакалова Юлия
- Шевцов Станислав с дочкой Амелией. Автор фото: Александра Ларионова
- Шемякин Денис с дочкой Миланой. Автор фото Малеева Виктория
- Шибанов Александр с сыном Савой и Егором. Автор фото: Золотова Ольга
- Штреймель Антон с сыном Романом. Автор фото: Штреймель Марина
- Шуклин Артем с дочерью Машей. Автор фото: Андрей Каспришин
- Щегарцов Александр с сыном Даниилом. Автор фото: Щегарцова Татьяна
- Щербатенко Яков Щербатенко Влад Щербатенко Ева. Автор фото: Зудилова Марго
- Ярославцев Олег с дочерью Ульяной. Автор фото: Ярославцева Марина
- Имранов Алам и сын Амир. Автор фото: Имранова Ольга
Одновременно с этим работу по отбору фотографий начинает жюри проекта. Автор и герои фотографии, которая станет лучшей по версии жюри, получат главный приз. Также ценный приз получат герои и автор фото, выбранного читателями сайта altapress.ru. Призы предоставляет партнер проекта — «Сбербанк». Кроме того, жюри будут выбраны несколько фотографий, авторы которых, наряду с победителями, получат почетные грамоты от администрации Барнаула и попадут на фотовыставку. Итоги конкурса объявят 12 июня на пешеходной улице Мало-Тобольской.
Организаторы конкурса: ООО ИД «Алтапресс». Срок проведения конкурса: 30 апреля — 12 июня 2019 года. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в Правилах проведения фотоконкурсов. Возрастное ограничение 0+