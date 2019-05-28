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Фотоконкурс в честь Дня отца: прими участие в народном голосовании

28 мая стартует онлайн-голосование среди участников фотоконкурса #алтайскийпапа2019, в ходе которого читатели altapress.ru определят, кто получит приз зрительских симпатий и примет участие в выставке под открытым небом.

Организатор фотовыставки — компания «Дизайнмастер».

Посмотреть работы всех участников можно по ссылкам ниже:
  1. Аббазян Максим с дочерью Златой. Автор фото: Ксения Журавлева
  2. Абраменко Андрей с сыновьями Максимом и Михаилом. Автор фото: Абраменко Людмила
  3. Абрамов Виталий с дочками Катей и Настей. Автор фото: Абрамова Светлана Алексеевна
  4. Балыковы Александр с детьми Ярославом и Марией. Автор фото: Балыкова Анастасия
  5. Богданов Евгений с сыном Артемом. Автор фото: Богданова Елена
  6. Борисов Александр с сыновьями Глебом и Макаром. Автор фото: Анастасия Борисова
  7. Борцов Владимир дочкой Варварой. Автор фото: Борцова Анастасия Игоревна
  8. Бочков Дмитрий и Алена. Автор фото: Бочкова Ольга
  9. Бутенко Денис и Данил. Автор фото: Бутенко Елена
  10. Ванюшкин Сергей с сыном Ярославом. Автор фото: Алдабаева Татьяна
  11. Веснин Артём с дочерью Есенией. Автор фото Веснина Елизавета
  12. Витовтов Дмитрий с сыном Лёвой. Автор фото: Евгений Витовтов
  13. Герман Александр с дочкой Ариной. Автор фото: Герман Дарья
  14. Говорухин Иван с сыном Владимиром. Автор фото: Петрова Евгения
  15. Голованов Максим с сыном Глебом. Автор фото: Голованова Софья
  16. Головкин Евгений с дочкой Полиной. Автор фото: Александра Князева
  17. Горбатков Николай и сын Михаил. Автор фото: Горбаткова Елена
  18. Григорьев Андрей с сыном Иваном. Автор фото: Григорьева Анна Евгеньевна
  19. Григорьев Дмитрий и сын Артемий. Автор фото: Григорьева Виктория
  20. Давыдов Янис и Руслан. Автор фото: Давыдова Юлия
  21. Дубинин Антон с дочерью Алисой. Автор фото: Дубинина Милена
  22. Евгений Сесин с дочками Алисой и Александрой. Автор фото: Ольга Сесина
  23. Еремеев Александр Сергеевич и Еремеева Дарья. Автор фото: Еремеева Ольга
  24. Ермилов Сергей с сыном Максимом и дочерью Ангелиной. Автор фото: Ермилова Елена
  25. Ефимкин Василий с дочерью Евгенией. Автор фото: Ефимкина Неля
  26. Жариков Иван с дочерью Милой. Автор фото: Жарикова Елена
  27. Жданов Александр с сыном Георгием. Автор фото: Жданова Елена
  28. Жданов Роман со дочкой Алисой. Автор фото: Валерий Карпов
  29. Зиновьев Вадим с сыном Данилом. Автор фото: Зиновьева Полина
  30. Зыряновы Сергей Елизавета и Екатерина. Автор фото: Зырянова Ксения
  31. Игнатенко Юрий с сыном Арсением. Автор фото: Кирилл Бабий
  32. Карпов Анатолий с сыном Матвеем. Автор фото: Карпова Оксана
  33. Гайкалов Кирилл с Данькой. Автор фото: Гайкалова Юлия
  34. Кислицын Александр с дочкой Полиной. Автор фото: Лакедемонская Ирина
  35. Кислов Виталий с детьми Викторией и Владиславом. Автор фото: Никонова Татьяна
  36. Клименко Виктор с сыном Артёмом. Автор фото: Колупаева Вера
  37. Кожакулов Руслан с дочерью Надеждой. Автор фото: Кожакулова Наталья
  38. Кожеченков Александр с сыновьями Матвеем и Арсением. Автор фото: Елясова Юлия
  39. Козлов Василий и Козлова Виктория. Автор фото: Устинова Алина
  40. Коновалов Григорий и сын Александр. Автор фото: Прокопьева Елена
  41. Криворучко Вадим с соном Мироном. Автор фото: Криворучко Дарья
  42. Кузнецов Александр с сыном Денисом. Автор фото: Кузнецова Ксения
  43. Кульбякин Сергей с дочерью Ариной. Автор фото: Кульбякина Юлия
  44. Лагутин Денис с сыновьями Макаром и Артёмом. Автор фото: Лагутина Анна
  45. Литвинов Сергей и сын Литвинов Богдан. Автор фото: Литвинова Алиса
  46. Маликов Владимир с дочкой Ульяной. Автор фото: Дерендяева Анна
  47. Милюк Сергей и Екатерина. Автор фото: Милюк Юлия
  48. Мустафаев Андрей с дочкой Марией. Автор фото: Мустафаева Маргарита
  49. Виталий @viterran с дочерью Златой. Автор фото: (участник конкурса) Нина Чупрова
  50. Тихон и Андрей. Автор фото: (участник конкурса) Татарникова Нина
  51. Неверов Евгений с дочкой Мией. Автор фото: Неверова
  52. Никитин Александр с дочкой Кирой. Автор фото: Дмитрий Днепровский
  53. Овчаров Дмитрий с сыном Артёмом. Автор фото: Овчарова Дарья
  54. Ольхин Максим с сыном Сашей и дочкой Аней. Автор фото: Ольхина Юлия
  55. Останин Егор с сыном Евгением. Автор фото: Зиновьева Екатерина
  56. Петров Алексей с сыном Елисеем. Автор фото: Петрова Наталья
  57. Пигарев Андрей Василиса и Вероника. Автор фото: Елизарова Маргарита
  58. Плотников Денис с дочерью Викторией. Автор фото: Кытманова Татьяна
  59. Полосухин Юрий с сыном Владимиром. Автор фото: Полосухина Наталья
  60. Поскотиновы Артём и Денис. Автор фото: Леонгарт Светлана
  61. Прищепо Виталий с женой Натальей и детьми Людмилой Софией и Ильёй. Автор фото: Шнейдер Галина
  62. Проходцов Андрей с дочерью Анной. Автор фото: Деринг Татьяна
  63. Прохоровы Сергей Иван и Михаил. Автор фото: Прохорова Евгения
  64. Рязанов Александр с сыном Тимофеем. Автор фото: Рязанова Татьяна
  65. Сазонов Виталий с сыном Никитой. Автор фото: Сазонова Юлия
  66. Сапронов Алексей с дочерью Алисой. Автор фото: Сапронова Галина
  67. Соколов Эдуард с дочерью Александрой. Автор фото: Червонцева Евгения
  68. Суботний Андрейс сыном Матвеем. Автор фото: Суботняя Лариса
  69. Сухих Михаил с сыном Назаром. Автор фото: Сухих Инга
  70. Тимонин Алексей с сыном Тимониным Александром. Автор фото: Тимонина Галина
  71. Токарчук Сергей и Ольга. Автор фото: Воронова Анастасия
  72. Фомин Дмитрий с сыном Романом. Автор фото: Татьяна Синкевич
  73. Фурманов Павел с детьми Стёпой и Катей. Автор фото: Сесина Ольга
  74. Чернов Геннадий с дочерью Надеждой. Автор фото: Мавлютов Ильяс
  75. Шакалов Михаил с дочерью Мирославой. Автор фото: Шакалова Юлия
  76. Шевцов Станислав с дочкой Амелией. Автор фото: Александра Ларионова
  77. Шемякин Денис с дочкой Миланой. Автор фото Малеева Виктория
  78. Шибанов Александр с сыном Савой и Егором. Автор фото: Золотова Ольга
  79. Штреймель Антон с сыном Романом. Автор фото: Штреймель Марина
  80. Шуклин Артем с дочерью Машей. Автор фото: Андрей Каспришин
  81. Щегарцов Александр с сыном Даниилом. Автор фото: Щегарцова Татьяна
  82. Щербатенко Яков Щербатенко Влад Щербатенко Ева. Автор фото: Зудилова Марго
  83. Ярославцев Олег с дочерью Ульяной. Автор фото: Ярославцева Марина
  84. Имранов Алам и сын Амир. Автор фото: Имранова Ольга

Одновременно с этим работу по отбору фотографий начинает жюри проекта. Автор и герои фотографии, которая станет лучшей по версии жюри, получат главный приз. Также ценный приз получат герои и автор фото, выбранного читателями сайта altapress.ru. Призы предоставляет партнер проекта — «Сбербанк». Кроме того, жюри будут выбраны несколько фотографий, авторы которых, наряду с победителями, получат почетные грамоты от администрации Барнаула и попадут на фотовыставку. Итоги конкурса объявят 12 июня на пешеходной улице Мало-Тобольской.

Организаторы конкурса: ООО ИД «Алтапресс». Срок проведения конкурса: 30 апреля — 12 июня 2019 года. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в Правилах проведения фотоконкурсов. Возрастное ограничение 0+

Организатор
Организатор
Организатор
Организатор


При поддержке Комитета по культуре города Барнаула

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