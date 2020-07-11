Фотоловушка на Алтае поймала момент «семейного ужина» пушистых птенцов балобана

Фотоловушки были установлены на двух гнездовых участках соколов. С их помощью ученые изучают исполнение родительских обязанностей хищными птицами: частоту кормления и рацион питания потомства.
В обоих гнездах были обнаружены четверо птенцов. Соколята уже подросли — от взрослых они отличаются пушистым оперением и звонким писком.
Выяснилось, что чаще всего их кормят пищухами, сусликами и небольшими птицами. На поиски корма «родители» вылетают в 5 утра и охотятся до позднего вечера.
Также зафиксировано, что соколы-отцы надежно защищают свои гнезда: они пресекли несколько нападений бородача и степного орла.