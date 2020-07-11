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Жизнь

Фотоловушка на Алтае поймала момент «семейного ужина» пушистых птенцов балобана

В Сайлюгемском парке сняли птенцов балобана — хищных птиц семейства соколиных. Пищащих пушистых птенцов кормила самка. Видео опубликовано в официальном аккаунте заповедника в Instagram.

Балобан, сокол
Балобан, сокол
ru.wikipedia.org

Фотоловушки были установлены на двух гнездовых участках соколов. С их помощью ученые изучают исполнение родительских обязанностей хищными птицами: частоту кормления и рацион питания потомства.

В обоих гнездах были обнаружены четверо птенцов. Соколята уже подросли — от взрослых они отличаются пушистым оперением и звонким писком.

Выяснилось, что чаще всего их кормят пищухами, сусликами и небольшими птицами. На поиски корма «родители» вылетают в 5 утра и охотятся до позднего вечера.

Также зафиксировано, что соколы-отцы надежно защищают свои гнезда: они пресекли несколько нападений бородача и степного орла.

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