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5 августа
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Жизнь

Фотомодель Наталья Водянова поразила подписчиков бесконечными ногами

Российская топ-модель Наталья Водянова опубликовала фото своего отдыха в роскошном отеле во Франции. На снимке она лежит на лежаке в купальнике от люксового бренда Burberry.

Наталья Водянова.
Наталья Водянова.
предоставлено "7 дней"

В подписи она поблагодарила креативного директора Burberry за то, что «ты помогаешь мне выглядеть стильной даже во время отпуска».

Подписчики оценили необычный голубой купальник Водяновой, а также ее бесконечные ноги.

«Твои ноги — легенда!», «Вы ослепительны! Ваши ноги невероятные», «Ноги… Ноги бесконечные», «Вот это ноги! Счастливого отдыха! Ты, как всегда, потрясающая. Береги себя», «Безграничные ноги безгранично красивой девушки», «И кто скажет, что у вас столько детей!», — рассыпались в комплиментах комментаторы.

Водянова живет во Франции со своим возлюбленным Антуаном Арно. В этом году должна была состояться их свадьба, но из-за коронавируса ее пришлось перенести.

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