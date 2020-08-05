Фотомодель Наталья Водянова поразила подписчиков бесконечными ногами

В подписи она поблагодарила креативного директора Burberry за то, что «ты помогаешь мне выглядеть стильной даже во время отпуска».
Подписчики оценили необычный голубой купальник Водяновой, а также ее бесконечные ноги.
«Твои ноги — легенда!», «Вы ослепительны! Ваши ноги невероятные», «Ноги… Ноги бесконечные», «Вот это ноги! Счастливого отдыха! Ты, как всегда, потрясающая. Береги себя», «Безграничные ноги безгранично красивой девушки», «И кто скажет, что у вас столько детей!», — рассыпались в комплиментах комментаторы.
Водянова живет во Франции со своим возлюбленным Антуаном Арно. В этом году должна была состояться их свадьба, но из-за коронавируса ее пришлось перенести.