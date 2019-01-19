«Будто крылья выросли!» Как барнаульцы купаются в проруби на Крещение и зачем им это нужно

19 января сотни людей приходят в Крещенский городок на Оби, чтобы набрать освященной воды и окунуться в ледяную купель, либо поддержать купающихся смельчаков. Корреспондент altapress.ru решил проверить на себе, каково это — искупаться в проруби, и заодно выяснить, для чего это делают другие барнаульцы.

Раз искупалась , и теперь каждый год

«Я как-то раз в проруби тапок потеряла. Вынырнула, и стою, пытаюсь нащупать. Так и не нашла. Пришлось в баню босиком бежать», — рассказывает друзьям девушка в очереди рядом со мной. Чтобы попасть на лед, сначала нужно постоять в очереди: людей в Крещенский городок запускают небольшими партиями. Около 16 часов. Очередь движется довольно быстро.

Передо мной две студентки с яркими рюкзаками. Одна из них в «группе поддержки», а вторая собирается купаться. Говорит, уже не в первый раз: как-то раз попробовала окунуться в прорубь вместе с семьей, и «затянуло». Теперь окунается на Крещение каждый год.

Эмоции и селфи

Внутри снежной арки на входе в городок вырезаны сердечки, написано несколько имен. Вниз ведет лестница. Среди людей, которые идут навстречу, к выходу, кто-то восклицает: «Будто крылья выросли!»

Внизу у проруби много людей. В основном это зрители и группа поддержки: тепло укутанные люди с сумками, полотенцами и телефонами. У проруби то и дело визжат или что-то бодро восклицают, раздаются одобрительные крики. Раздевалки забиты. Многие раздеваются прямо на улице.

На льду у купели довольно много воды, ее приходится обходить. Складываю вещи в пакет, ставлю в сторонку ботинки. Пальцы уже замерзли. Со стороны купели неожиданно доносится громкий и восторженный нецензурный возглас.

Вокруг много фотографируются. Девушки и парни с удовольствием позируют в купальниках. Кто-то ведет трансляцию в социальные сети.

Если долго готовиться к погружению, замерзнешь. От холодного ветра быстро начинает сводить пальцы. По совету МЧС, машу руками, чтобы немного разогреться перед погружением. Окунаюсь трижды и с головой. Прорубь неглубокая: чтобы нырнуть, приходится присаживаться. Тут же перехватывает дыхание: из ледяной воды хочется немедленно выскочить.

После проруби ощущается легкость, восторг и бодрость во всем теле. Становится радостно. Многие одеваются прямо здесь, а кто-то бежит наверх, в баню.

«Смыла половину грехов»

В бане все обсуждают купание: «Я сумасшедшая старуха!» — заявляет с порога пожилая женщина. Рассказывает, что окунулась впервые, и ее «заставила» родственница. Сама бы она не решилась. Правда, окунулась она только наполовину: «Смыла половину грехов», — резюмирует женщина.

— Не клади под ноги полотенце, которым вытиралась. Это плохая примета, — советуют мне.

Девушка, которая в очереди рассказывала про потерянный тапок, от избытка эмоций плачет. Говорит, что несмотря на довольно теплую погоду, ей было очень холодно, и решиться на купание оказалось трудно.

— Ты молодец! А я не решилась с головой, — переживает ее подруга. Они обе уже решили, что снова придут окунуться на Крещение в следующем году.

Половина пятого. Людей ни в очереди, ни у ограждения не убавляется. Кто-то любуется рекой, кто-то с интересом наблюдает за происходящим на льду. Рядом продают светящиеся шарики и ободки с ушками, предлагают прокатиться на пони. Полчаса назад тут еще дарили Евангелия, но сейчас этих людей уже нет.

Окунуться в купель и набрать святой воды в крещенском городке можно будет до полуночи. Говорят, вечером людей будет больше, чем сейчас: на Речном вокзале очень красиво.