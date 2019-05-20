Фоторепортаж: Губернатор Томенко приготовил самый большой йогурт

В минувшие выходные, 18 мая, в краевой столице в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» состоялся первый фестиваль продуктов «Вкусные выходные». На уличной площадке перед гостиницей «Алтай» состоялось яркое шоу, которое организаторы решили вписать в гастрономическую историю Алтайского края. Организатором масштабного праздника выступил Барнаульский молочный комбинат.

Как ранее обещали устроители мероприятия, в этот день был приготовлен самый большой йогурт «Молочная сказка». Свидетелями нового гастрономического рекорда стали более тысячи жителей Барнаула и гостей города. Готовили молочное лакомство гости праздника — Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, телевизионная ведущая Вера Климанова, шоумен Артем Макота и начальник производства АО «Барнаульский молочный комбинат» Вера Стоянова.

Йогурт получился чуть больше заявленного ранее, общий объем составил 110 литров. Для его приготовления было использовано около 100 литров молока и 10 килограммов земляничного джема. По оценке организаторов около 700 гостей фестиваля в первые 20 минут праздника сумели оценить рекордный йогурт «Молочная сказка».

Так же в этот день для всех желающих была организована экскурсия по гостинице «Алтай», отреставрированной в текущем году. «Алтай», построенный в 1941 году, представляет собой типичный образец гостиницы советских городов конца 1930-х — начала 1940-х годов. В здании присутствуют черты неоклассицизма и ар-деко. Сохранен исторический облик фасада, внутри осталась широкая парадная лестница, гостиницу украшают уникальная лепнина и люстра, колонны с капителями в холлах. Сегодня здание является памятником архитектуры регионального значения.

Кроме того, гости фестиваля «Вкусные выходные» приняли участие в первом чемпионате города по аэрохоккею, организованном территорией развлечений «Пионер Парк», а также в мастер-классах от сети строительных магазинов «Леруа Мерлен».