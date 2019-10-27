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27 октября 7°C

Как отмечали юбилей Михаила Калашникова на его малой родине на Алтае

В стране начались юбилейные торжества в честь 100-летия со дня рождения легендарного отечественного оружейного конструктора Михаила Калашникова. На его малой родине в Алтайском крае прошло освящение храма Знамения Пресвятой Богородицы. Он был построен в селе Курья еще в 1909 году, но в советские годы был превращен в зернохранилище. Восстановление храма было одним из напутствий Михаила Тимофеевича, который скончался в 2013 году.

Празднование 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова в Курье
Празднование 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова в Курье
ИД "Алтапресс"

Восстановительные работы в храме начались в 2014 году по инициативе бывшего губернатора края Александра Карлина. В ходе его реконструкции использовались изделия колыванских камнерезов. Как сообщает официальный сайт краевого правительства, иконостас для храма был выполнен в мастерской «Палехский иконостас» в Ивановской области.

На звоннице установили семь малых колоколов, а также большой колокол для благовеста. Все они изготовлены воронежскими мастерами.

Пять архиереев Алтайской митрополии — митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, епископ Рубцовский и Алейский Роман, епископ Заринский Серапион, епископ Славгородский и Каменский Всеволод и епископ Бийский и Белокурихинский Серафим — провели чин освящения Знаменского храма.

Елена Калашникова,
дочь:

— Мы приезжали сюда в 2007 году, когда в здании храма был клуб. Михаил Тимофеевич выступал здесь перед односельчанами. Если бы он сейчас был с нами, он бы и помолился, и принял участие в этом церковном торжестве — торжестве православия. Все приходит на круги своя. Думаю, что Михаил Тимофеевич, который будет здесь поминаем, будет с вами, будет вам опорой и поддержкой. Знайте, что он всегда гордился тем, что он из Алтайского края, из Курьи. Очень любил приезжать на свою малую родину.

Празднование 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова в Курье
Празднование 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова в Курье
ИД «Алтапресс»


Презентация мемориального комплекса также прошла в эти дни в Совете Федерации.
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