Фоторепортаж: как за 8 минут барнаульские детсадовцы сбежали из «огненного плена»

Учения по эвакуации в случае пожара прошли 14 мая в барнаульском детском саду № 161 (микрорайон Новосиликатный). Всего 8 минут потребовалось детям и взрослым, чтобы покинуть «огненный плен». Как это было — в фоторепортаже altapress.ru .

Учения по эвакуации в барнаульском детском саду.

Учения организовали часть № 5 Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю и Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Индустриального района.

Одна из основных целей — обучить персонал и воспитанников, как вести себя в случае ЧС и как правильно эвакуироваться.

На месте спасатели осмотрели помещения и территорию, провели инструктаж с персоналом. Также специалисты рассказали, как следить за объектами, чтобы не допустить возгораний.

Учебно-тренировочная эвакуация прошла быстро и слажено. Было определено место условного пожара в детском саду: им стала кухня. А звук пожарной сигнализации послужил стартом для активных действий.

Дети под руководством педагогов проследовали к точке сбора, минуя «опасную» зону и ориентируясь по планам эвакуации. Покинуть детсад удалось всего за 8 минут.

Виктория Бобрышева