Фоторепортаж. 100 литров йогурта и барабанное шоу: как в Барнауле отпраздновали День молодежи

Большой музыкальный праздник прошел в минувшую пятницу, 28 июня, на уличной площадке перед торгово-развлекательным центром «Пионер». Мероприятие состоялось в рамках фестиваля продуктов «Вкусные выходные» приуроченного к празднованию Дня молодежи. Организатором события стал Барнаульский молочный комбинат.

В этот день все посетители ТРЦ «Пионер» смогли стать участниками масштабной дегустации 100 литров клубнично-земляничного йогурта «Молочная сказка». Хэдлайнером гастрономического фестиваля стал дуэт преподавателей барнаульской школы игры на ударных Drumstarz. Приятным бонусом стал розыгрыш подарков от партнеров: кинотеатра «Пионер» и территории развлечений «Пионер Парк».

Следующий фестиваль продуктов «Вкусные выходные» состоится 14 июля на фуд-корте торгово-развлекательного центра «Пионер». Большой гастрономический праздник будет приурочен Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. Следите за новостями в официальной группе «Молочная сказка» ВКонтакте, также здесь вы можете найти еще больше фотографий.