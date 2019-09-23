Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 сентября 15°C
3929

Фоторепортаж. На Дне ходьбы выпили 1,5 тонны молочной продукции и презентовали новый продукт

Барнаульский молочный комбинат в числе многих пищевых предприятий Алтайского края в очередной раз поддержал проведение масштабного спортивного мероприятия — традиционного осеннего Дня ходьбы. Событие состоялось в минувшие выходные на «Трассе здоровья».

Осенний День ходьбы.
Осенний День ходьбы.
Фото: архив БМК.

В воскресенье, 22 сентября, участников спортивной акции ждала большая дегустационная площадка. Все гости пятого километра «Трассы здоровья» смогли оценить молочную продукцию торговой марки «Молочная сказка»: полезный бифацил, ряженку, варенец, снежок, питьевые йогурты.

Стоит особо отметить, что барнаульцы в этот день впервые попробовали новый продукт от Барнаульского молочного комбината — питьевой йогурт с ананасом торговой марки «ЛАКТ». В ближайшее время целая линейка полезных продуктов «ЛАКТ» появится в торговых сетях Сибирского федерального округа.

Евгений Ноздрачев,
руководитель отдела рекламы и связей с общественностью АО «Барнаульский молочный комбинат»:

Евгений Ноздрачев.
Евгений Ноздрачев.
Фото: архив БМК.

Новый «ЛАКТ» — это продукт, над которым в течение последнего года работала большая команда специалистов из разных регионов нашей страны: технологи, технические специалисты, маркетологи, специалисты по брэндингу, юристы и экономисты. Линейка молочных продуктов «ЛАКТ» будет состоять из 26 продуктов, как традиционных, так и совершенно новых, в числе которых будут и продукты для функционального питания, обогащенные полезными веществами. Специально для выпуска этой продукции была приобретена новейшая современная линия розлива в ПЭТ-бутылку. Сейчас мы завершаем подготовительные работы и готовы будем представить продукт в ближайшее время.


  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость