Фоторепортаж. На Дне ходьбы выпили 1,5 тонны молочной продукции и презентовали новый продукт

В воскресенье, 22 сентября, участников спортивной акции ждала большая дегустационная площадка. Все гости пятого километра «Трассы здоровья» смогли оценить молочную продукцию торговой марки «Молочная сказка»: полезный бифацил, ряженку, варенец, снежок, питьевые йогурты.

Стоит особо отметить, что барнаульцы в этот день впервые попробовали новый продукт от Барнаульского молочного комбината — питьевой йогурт с ананасом торговой марки «ЛАКТ». В ближайшее время целая линейка полезных продуктов «ЛАКТ» появится в торговых сетях Сибирского федерального округа.

Евгений Ноздрачев. Фото: архив БМК.

Новый «ЛАКТ» — это продукт, над которым в течение последнего года работала большая команда специалистов из разных регионов нашей страны: технологи, технические специалисты, маркетологи, специалисты по брэндингу, юристы и экономисты. Линейка молочных продуктов «ЛАКТ» будет состоять из 26 продуктов, как традиционных, так и совершенно новых, в числе которых будут и продукты для функционального питания, обогащенные полезными веществами. Специально для выпуска этой продукции была приобретена новейшая современная линия розлива в ПЭТ-бутылку. Сейчас мы завершаем подготовительные работы и готовы будем представить продукт в ближайшее время.