Фоторепортаж. На фестивале науки в техническом университете презентовали новый молочный продукт

Участники мероприятия в алтайском политехе стали героями интерактивной программы, посетили интерактивные экскурсии по различным научным направлениям вуза, участвовали в экспериментах и лекциях, кулинарных мастер-классах, презентациях и викторинах.

Партнер фестиваля науки в Алтайском крае — Барнаульский молочный комбинат в этот день в главном корпусе технического университета презентовал свой новый продукт: питьевой йогурт «Лакт» с манго и семенами чиа. Участники фестиваля первыми оценили новый молочный напиток, который вместе с другими полезными продуктами «Лакт» появится в торговых сетях Сибирского федерального округа в ближайшее время.

Евгений Ноздрачев. Фото: архив БМК

Мы продолжаем анонсировать потребителям нашу обновленную линейку молочных продуктов «Лакт». Совсем недавно, пару недель назад, мы представили участникам осеннего Дня ходьбы питьевой йогурт «Лакт» с ананасом, в прошлые выходные презентовали йогурт с манго и семенами чиа в рамках фестиваля науки в Алтайском крае.

Впереди наших потребителей ждет еще множество новых продуктов — это питьевые йогурты и ложковые, продукция для полезного перекуса с овсянкой, новые вкусы творожков. Всего линейка молочных продуктов «Лакт» состоит из 26 позиций — традиционных и совершенно новых, обогащенных полезными функциональными компонентами.