Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 октября 14°C
436

Фоторепортаж. На фестивале науки в техническом университете презентовали новый молочный продукт

Один из самых масштабных проектов в области популяризации науки завершил свою работу в минувшую субботу, 12 октября. Участников Всероссийского фестиваля Nauka 0+ в этот день ждали в крупнейших высших учебных заведениях краевой столицы и других научных учреждениях города. Одна из самых насыщенных площадок мероприятия базировалась в Алтайском государственном техническом университете имени Ивана Ползунова.

Фестиваль науки.
Фестиваль науки.
Фото: архив БМК.

Участники мероприятия в алтайском политехе стали героями интерактивной программы, посетили интерактивные экскурсии по различным научным направлениям вуза, участвовали в экспериментах и лекциях, кулинарных мастер-классах, презентациях и викторинах.

Партнер фестиваля науки в Алтайском крае — Барнаульский молочный комбинат в этот день в главном корпусе технического университета презентовал свой новый продукт: питьевой йогурт «Лакт» с манго и семенами чиа. Участники фестиваля первыми оценили новый молочный напиток, который вместе с другими полезными продуктами «Лакт» появится в торговых сетях Сибирского федерального округа в ближайшее время.

Евгений Ноздрачев,
руководитель отдела рекламы и связей с общественностью АО «Барнаульский молочный комбинат»:

Евгений Ноздрачев.
Евгений Ноздрачев.
Фото: архив БМК

Мы продолжаем анонсировать потребителям нашу обновленную линейку молочных продуктов «Лакт». Совсем недавно, пару недель назад, мы представили участникам осеннего Дня ходьбы питьевой йогурт «Лакт» с ананасом, в прошлые выходные презентовали йогурт с манго и семенами чиа в рамках фестиваля науки в Алтайском крае.

Впереди наших потребителей ждет еще множество новых продуктов — это питьевые йогурты и ложковые, продукция для полезного перекуса с овсянкой, новые вкусы творожков. Всего линейка молочных продуктов «Лакт» состоит из 26 позиций — традиционных и совершенно новых, обогащенных полезными функциональными компонентами.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость